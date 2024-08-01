Gaziantep Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca, "15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 8. yılını geride bıraktık. Türk halkının demokrasiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne her şartta ve tereddütsüz tek yürek olarak sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu tüm dünyaya gösterdiği bir gün olarak tarihe geçti. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde var olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumaktır. Bizler bu ruhu kaybetmeden bizden sonraki kuşaklara aktarabildiğimiz takdirde; hiçbir hain, emeline ulaşamayacak ve bu cennet vatanda hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Böyle bir günün bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü bu vesileyle bir kez daha kutluyorum" dedi.

"Hedefimiz, karbon ayak izi en düşük oda olmak"

Meclis toplantısında konuşan ve GTO'nun temmuz ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yeni dünya düzeninin "Yeşil ve Dijital" olmasının planlandığını ve en önemli ticaret ortaklarından Avrupa Birliği için bu iki konunun öncelikli olduğunu belirterek GTO olarak ana hedeflerinden birinin de üyeleriyle birlikte bu sürece ayak uydurmak olduğunu vurguladı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına geçişin 1 Ekim 2023'te başladığını ve 2026 Ocak ayında vergilendirme sürecinin başlayacağını söyleyen Yıldırım, "TEPAV tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye, bu düzenlemeden Çin ve Rusya'nın ardından en fazla etkilenecek üçüncü ülke Bu çalışma aynı zamanda ülkemizdeki her 4 şirketten yalnızca 1'inin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar firmalarımızın bu sürece adapte olabilmeleri için uzun bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Odamızın stratejik hedeflerinden biri de yeşil dönüşüm. Üyelerimizi bu sürece hazırlamak için pek çok çalışma ve proje yürüttüğümüz gibi Odamızı da örnek teşkil edecek şekilde bu sürece adapte edeceğiz. Yani GTO, üyesiyle birlikte dönüşecek. Ana hedefimiz karbon ayak izi en düşük Oda olmak" dedi.

"Gelişmeler ne yazık ki daha da yorulacağımızın sinyalini veriyor"

İsrail'in Haniye suikastıyla ilgili konuşan ve "Çok yorgunuz ama gelişmeler ne yazık ki daha da yorulacağımızın sinyalini veriyor" diyen Yıldırım, "İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi şehit etmesi hem de bunu İran'da yapması zaten gergin olan bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Hiç şüphesiz bu olayın, siyasi ve ekonomik sonuçları olacaktır Petrol ve dolardaki yükselişle piyasalardaki ilk yansımaları görmeye başladık bile. Tüm dünyanın endişe duyduğu bölgesel bir savaş başlamadan bir an önce bölgede ateşkesin sağlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Finans şirketlerine seslenmek istiyorum: Biz yoksak siz de yoksunuz"

Son yıllarda üyelerini en çok yoran şeylerden birinin finansmana erişim olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, maliyeti çok yüksek olduğu halde yine de bulamadıkları finansmana erişim yollarının şimdi de dedikodularla tıkanmaya başladığını söyleyerek, "Bu konuya TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu da dikkat çekti. Firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmanın alçaklık, ahlaksızlık, ülkemize ve ekonomimize ihanet olduğunu dile getirdi. Ben de meclisimizdeki finans sektörü temsilcilerimiz aracılığıyla tüm banka ve finans şirketlerine seslenmek istiyorum: Reel sektör ve finans sektörü birbirinin tamamlayıcısıdır. Biz yoksak siz de yoksunuz, siz olmazsanız biz de yokuz Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin" diye konuştu. - GAZİANTEP