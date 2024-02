GTO'nun 'How to be International' Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

GTO'nun "How to be International" sloganı ile yola çıktığı ve proje süresince 50 firmaya dış ticaret istihbarat koçluğu, 108 gence dış ticaret eğitimi ve istihdam desteği vererek iki büyük Business to Business (B2B) organizasyonu yaptığı "KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliği ile yürüttüğü Projenin kapanış toplantısında Türkiye'nin 2024 dış ticaret vizyonu konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan ve dış ticaretin, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve küresel rekabet gücünün artırılmasında kritik bir role sahip olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, özellikle Gaziantep'in üretim ve ihracatın önemli bir merkezi olarak Türkiye'nin dış ticaret performansına büyük katkı sağladığını belirtti.

"Ulusal hedeflere giden yolda bizlere de önemli görevler düşüyor"

Türkiye'nin ve ihracat kenti olan Gaziantep'in dış ticaret alanında önemli hedefleri olduğunu ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına kendilerine de önemli görevler düştüğünü ifade eden Yıldırım, "Elbette bu ulusal hedeflere gidilen yolda bizim gibi kurumlara da önemli görevler düşüyor. Depremin ve diğer gelişmelerin ekonomik hayatta oluşturduğu tahribatı onarmak ve daha güvenli, güçlü bir gelecek inşa etmek adına GTO olarak aksiyonlar almaya ve projeler geliştirerek çözümün parçası olmaya çalışıyoruz. Tüm bunları değerlendirip üyelerimizi geleceğe hazırlamak, onlara rehberlik etmek için çalışıyoruz. İşte bu noktada da 'Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu' gibi çözüm ortakları, yol arkadaşları çok güzel başarı hikayeleri yazmamızı sağlıyor. 'How to be International' diyerek yola çıktığımız ve çok önemli başarılar elde ederek somut çıktılar aldığımız proje bunun en güzel örneği Bugün bu projenin kapanışını gerçekleştiriyor olabiliriz, fakat emin olun fark oluşturan ve şehrimize değer katan projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yerel ekonominin yeniden toparlanması için dış ticaret çok önemli"

Yıldırım'ın ardından konuşan GİZ - PEP Girişimcilik ve İş Geliştirme Bileşeni Yöneticisi Onur Azcan da deprem felaketinin ardından yerel ekonominin yeniden toparlanması için dış ticaretin çok önemli bir unsur olduğunu belirterek GTO iş birliğiyle yürütülecek projeler ile buna katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

"İşletmelere çok önemli katkılar sunuldu"

GİZ - PEP Beceri Geliştirme ve İstihdam Bileşeni Yöneticisi Ali Aslan ise GTO ile uzun yıllardır iş birliklerinin devam ettiğini, sürdürülebilir ekonomi için eğitim, kalifiye personel yetiştirme, dış ticareti geliştirecek destekler ve bu alanda yürütülecek projelerin çok değerli olduğunu ifade ederek, KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi ile de bunu yapmaya çalıştıklarını ve faydalanıcı işletmelere çok önemli katkılar sunulduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından GTO Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürlüğü Uzmanı ve KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Koordinatörü Altay Oğuz Proje süresince yürütülen çalışmalar ve Proje çıktıları hakkında; Proje faydalanıcısı TAT Global firmasının CEO'su Salih Balta da Projeden aldığı hizmetler ve elde ettiği başarılar hakkında sunum yaptı.

TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un, "Ekonomik Açıdan 2023 Değerlendirmesi ve 2024 Öngörüleri", Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın'ın ise "Küresel Gelişmeler Işığında Gaziantep Sektörel İhracat Projeksiyonu" konulu sunumlarıyla toplantı sona erdi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, GiZ-PEP Proje Yöneticisi Dr. Amer Ghrawi, Beceri Geliştirme ve İstihdam Bileşeni Danışmanı Taher Mohamad Kurdie de toplantıda yer alan isimlerdendi. - GAZİANTEP