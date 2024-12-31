GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "2025 yılının ekonomide toparlanma ve geçiş yılı olmasını umut ediyoruz"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, küresel sorunlar ve iç piyasada sıkılaştırma politikaları ile zor olsa da gerçekçi ekonomi politikaları ile önemli mesafeler katedilen bir yılın ardından 2025 yılından beklentilerin arttığını, umutlu olduklarını ve yeni yılda griliklerin kalkarak Türkiye için tablonun daha da netleşeceğine inandıklarını belirtti.

2024 yılını değerlendiren ve 2025 yılı beklentilerini paylaşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Ülkemiz ekonomisinin son yıllarını ülke olarak Orta Vadeli Program (OVP) öncesi ve OVP sonrası diye ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. OVP öncesi adeta önüne geçilemez, etiketlerin her gün değiştiği azmanlaşmış bir enflasyon, döviz kurundaki ani ataklar, döviz bürosundan bankalara ve Merkez Bankası'na (MB) kadar farklı döviz kuru rakamları, KKMH gibi kamu maliyesini bugün dahi zor durumda bırakan pansuman niteliğindeki adımların ardından bir arınma ve dengelenme sürecinde olduğumuz bir gerçektir. Acı bir reçete var ama umutluyuz. Geçen yıl başlayan ve bu yıl güncellenen yeni OVP ile piyasa gerçekleriyle uyumlu reel politikalarla ekonomide normalleşmeye olan inanç artmıştır. Dezenflasyon süreci devam ederken MB'nin artan rezervleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen pozitif değerlendirmeler ekonomimiz adına iyi günlerin habercisi olmasını umuyoruz. Tabi en büyük sorunumuz olan enflasyon konusunda, hedeflerin biraz gerisinde kalınmış olunsa da enflasyon kontrol altına alınmış ve artış hızı da düşmektedir. Fiyat ve finansal istikrarın sağlanması hepimizin öncelikli beklentisidir. Bu doğrultuda, sıkılaştırma ve faiz politikasından en fazla reel sektör etkilenmiş ve imalat sanayisinde uzun zamandır daralma devam etmektedir. Bununla birlikte artan hammadde ve enerji fiyatları, yüksek enflasyon, yüksek faiz, krediye ulaşımdaki güçlükler, yüksek kredi maliyetleri, küresel ticarette yaşanan sorunlar ve ihracat kanadında reel olmayan döviz kuru rakamları iş dünyamızın başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Rakiplerimiz karşısında rekabetçi olabilmemiz için kur politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesi, maliyetlerin arttığı bir dönemde Eximbank, KGF ve benzeri desteklerin uygun şartlarda ve daha kolay ulaşılabilir olması, bankacılık sektörünün de ticari krediler başta olmak üzere üreten kesimin düşük maliyette kredi kullanmasına imkan sağlaması bu süreçte kritik öneme sahiptir. Üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğini ancak bu sayede sağlayabiliriz. OVP ile ekonomik şartların iyileştirilmesi, gerekse teknolojiye dayalı kalıcı yatırımlarla ülkemiz eminim geleceğe damgasını vuracaktır. Çünkü ülke olarak hiçbir sanayi devrimine bu kadar yakın olmamıştık. Sanayinin merkezi ve en büyük pazarımız olan Avrupa'da durgunluk ve resesyon endişesi maalesef devam ediyor. Almanya gibi sanayide örnek olmuş bir ülkede otomotiv devleri kendilerini yenileyemedikleri için üretimlerini durduruyor. Çin'in teknolojiye dayalı elektrikli otomotiv, e-mobilite yatırımları, dijitalleşme, yapay zeka konusundaki hızlı gelişimi otomotiv ve tüm sektörlerde hakimiyetini artırıyor. Sanayi devrimlerinin öncüsü olan Batı yavaşlarken, Doğu yeniden üretimin ve ticaretin merkezi olma yolunda ilerliyor. Sanayi devrimlerini kaçırmış bir ülke olarak ilk defa bir sanayi devrimini yakalamaya bu kadar yakın olduğumuza yürekten inanıyor ve büyük heyecan duyuyorum. Yeter ki gerekli adımları geç kalmadan atmaya devam edelim. Savunma sanayisi ve yerli otomobil ile başlattığımız yerli ve milli teknoloji hamlesini sürdürür ve bunu geniş bir tabana yayabilirsek Türkiye yakın zamanda eminim bambaşka bir noktaya gelecek. Konya'da, Sivas'ta olduğu gibi Gaziantep gibi sanayisi gelişmiş kentlerde savunma sanayisine kamu ve vakıf şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar, bu bölgelerde teknolojiye geçişi sağlayacak ve ülkemizin topyekün teknolojiyle buluşmasını sağlayacaktır. Şartlar ağır ve zor ama güçlü beşeri sermayemiz ve kazanımlarımızla, Kalkınma Yolu Projesi gibi önümüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek tarihten gelen misyonumuzla sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda çok büyük bir şahlanışı birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Tabi risklerimiz de yok değil, ABD seçimlerini kazanan Trump hükümetinin ithalatta gümrük vergilerini artırmaya yönelik açıklamalarını hayata geçirmesi halinde yeni yılda uluslararası ticarette yeni bir dönemin başlaması da kaçınılmaz görünüyor. Tabi burada küresel ticarette daralma ile birlikte ülkemiz adına zorluklar ve yeni fırsatların bir arada olacağını düşünüyorum. Ülkemizin güneyinde (Ortadoğu) ve Kuzeyinde (Rusya-Ukrayna) savaş var, bu kaotik ortam ve en güçlü olduğumuz pazarlarımızdaki durgunluk ihracatımızı güçleştiriyor. Artan girdi maliyetleri ile sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız zorluk yaşarken tekstil, konfeksiyon, ayakkabı gibi sektörlerimizde üretim uzak doğu ülkelerine kayıyor. Mısır, Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi ülkelerde maliyetlerin düşük olması sebebiyle bizim üreticilerimiz dış pazarda rekabet gücünü kaybediyor. Bu sebeple üreten kesim üzerindeki maliyetler ivedilikle makul seviyelere çekilmeli üreticilerimiz rekabet edebilir hale gelmelidir. Gaziantep olarak ise küresel sorunların yanında biz yaklaşık 2 yılda hem depremin yaralarını sardık hem de olağanüstü şartlara rağmen ülkemize katma değer kazandırmaya devam ettik. Deprem felaketine rağmen geçtiğimiz yıl 189 ülkeye 10 milyar 71 milyon 31 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2024 yılı, ilk 11 ayında Gaziantep'ten 9 milyar 79 milyon 725 bin dolarlık ihracata ulaştık. Yıl sonunda da içi ve dış piyasada zorluklarla geçen 2024 yılını 10 milyar dolar seviyesinde bir ihracatla tamamlamış olacağız. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında şehrimizden 59 firma yer alırken, İSO Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında 62 firmamız bulunuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148 olan gazi şehrimiz cari fazlası ile ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı veriyor. Bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan, tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza, taş üstüne taş koyan, şehrimizin bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Suriye'deki gelişmeler ise ülkemiz ve bölgeyle sınır olan şehrimiz için büyük önem taşıyor. Gaziantep resmi rakamlara göre 450 bin Suriyeli ile en fazla Suriyelinin yaşadığı kentlerin başında geliyor. Bu insanların kendi ülkelerine dönüşüyle birlikte sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Sanayi ve üretimleriyle öne çıkan şehrimiz Suriye'nin gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları konusunda üzerine düşeni yapmaya da hazırdır. Bölgedeki yeni yapılanmayla birlikte ikili ticaretimiz gelişecektir. Lojistik güzergahların açılmasıyla hem Suriye'ye hem de Suriye üzerinden başka ülkelere yapılan ihracatımız da aratacaktır. 13 yıl boyunca ülkemiz, insanımız bu insanlara ev sahipliği yaptı ve kurulan bağların gelecek adına iki tarafa da fayda sağlamasını temenni ediyorum. Suriyelilerin gidişiyle birlikte muhtemel istihdam kayıplarının da sanayimizde sıkıntılara sebebiyet verse de aşılacağını düşünüyorum. Bunun için de iş beğenmeyerek sosyal yardım alan kişilerin muhakkak iş gücüne katılımının sağlanması gerekiyor. Mesleği ya da tecrübesi olmadığı için işsiz olan gençlerimize ve çalışmak isteyen kadınlarımıza, meslek öğrenme ve istihdam fırsatları sunarak bu potansiyeli değerlendirmek durumundayız. Ülke sanayicileri olarak bizler de çağın gereklerine uygun olarak kendimizi yenilemek ve işletmelerimizi hızla yeni teknolojilere adapte etmek zorundayız. Çevreye duyarlı üretim yapamayan ve dijital gelişimini tamamlamayan firmalar yarının dünyasında kendilerine yer bulamayacaklar. Sanayi 4.0, yeşil üretim, dijitalleşme, yapay zeka, insan verimliliği, üretimde verimlilik, yüksek teknolojiye geçiş, katma değerli üretim, e-ticaret ve e-ihracat odaklı çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında 'Sanayide Dönüşüm Başladı' diyerek dijital dönüşüm hamlemizi başlattık. 2021 yılında 'Verimlilik ve Yeşil Gelecek', 2022 yılında ise 'Yeşil Gelecek' temasıyla alışmalarımıza hız verdik. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesinin uygulamasına 1 yıl gibi kısa bir süre kaldı. GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'mizde firmalarımızın uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamalarını yapıyor, yeşil dönüşüm yol haritalarını belirliyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 78 firmanın karbon ayak izini hesapladık ve hizmet verdiğimiz firmalarımızdan bir tanesi uluslararası akredite kurulundan doğrulama sertifikasını aldı. Gaziantep Sanayi Odası olarak, kurumsal karbon ayak izini hesaplayan ve raporlayan ilk Oda olmakla birlikte, doğrulama sürecini de tamamlayan ilk oda olduk. Daha önce uluslararası yeşil enerji sertifikası alan ilk sanayi odası olmuştuk ve halen odamız tarafından kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarımızda yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ile birlikte insan ve toplumsal dönüşümü içine alan 'Üçüz Dönüşüm' temasıyla daha geniş kapsamda çalışmalarımızı güçlendirecek ve yön vereceğiz. Üretim ve faaliyetlerimizde toplumsal faydayı gözeterek, verimliliği ve katma değeri artıracak, rekabette çok daha güçlü hale geleceğiz. 'Sosyal Dönüşümü' yakaladığımızda nitelikli insanla gelişim, değişim ve dönüşümde sürdürülebilirliği de sağlamış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha çok çalışacak, üretim, ihracat ve istihdamımızla örnek şehir olmaya devam edeceğiz. Gaziantep sanayisinin temelinde zor zamanlarda yapılan yatırımlar, krizlerdeki cesur adımlar, risklerden doğan fırsatlar, kritik zamanlardaki stratejik hamleler vardır. Bu yüzden denir, Gaziantep'in girişimciliği genetiğinden gelir. Milli birlik ve kardeşliğimizle güzel bir yıl temenni ediyor, hayırlara vesile olması dileğiyle aziz milletimizin ve tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP