Gaziantep Sanayi Odası'nda Enflasyon Muhasebesi ve Sanayi İşletmelerine Etkisi Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde "Enflasyon Muhasebesi ve Sanayi İşletmelerine Etkisi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO), Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Nizip Ticaret Borsası (NTB) iş birliğinde GSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Emre Güler, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Tekin Alpay, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, firma temsilcileri, kurum yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

Enflasyon muhasebesinin uygulanması sürecinde kullanılan hesaplar, mali tablolar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilendirmede bulunulan toplantıda vergileme üzerindeki enflasyon ve fiyatlar genel seviyesindeki değişimler gibi konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, enflasyon muhasebesinin işletmelerin gerçek finansal durumları ve faaliyet sonuçlarını belirlemeleri noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Firmaların finansal durumlarını daha sağlıklı bir şekilde görüp yönetebilmelerinin sürdürülebilirlik için taşıdığı öneme dikkati çeken Ünverdi, "İşletmelerimizin yıl içerisindeki kazanç ve kayıpları, enflasyonda yaşanan dalgalanmaların da bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aynı şekilde geleceğe yönelik yapılan planlar da yine bu dalgalanmalardan kaçınılmaz olarak etkilenir. Bu nedenle firmalarımızın sağlıklı finansal tablolar oluşturabilmeleri, bu tabloları yüksek enflasyon etkisinden arındırmaları ve enflasyonun vergileme üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için enflasyon muhasebesi gereklidir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip, 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan ve kent genelinde 5200'ün üzerinde imalatçı işletmenin bulunduğu şehrimiz için de bu çok önemli bir konudur. Ülkemizde enflasyon muhasebesinin uygulanma şartları oluşmuştu ve biz de uygulanmasını bekliyorduk. Bu sebeple uygulama, sanayimiz ve işletmelerimiz açısından enflasyonun mali tablolar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda düzenlediğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için Gelir İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Borsası'na, değerli konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Emre Güler ise bir sunum gerçekleştirerek enflasyon müessesesinin vergi mevzuatındaki yeri, enflasyon düzeltmesi, maliyeti ve genel esasları, vergi usul kanunu genel tebliği, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Emre Güler, sahadaki geri dönüşlerin kendileri için önemli olduğunu ve bu geri dönüşlere göre çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bu tür geri dönüşleri bizler not alıp ona göre adımlar atıyoruz. Tebliği yayımladık ama özellikle sosyal medya ve diğer yollardan bizlere ulaşan meslek mensupları için yapabileceğimiz bir şeyler varsa ona göre hareket ediyoruz. Sonuçta bu 20 yıldır uygulanmayan bir müessesedir. Arada geçen yıllara ve değişen kanunlara rağmen bunları güncel hale getirmeye çalışıyoruz. Uygulamada aksaklıklar olabilir ama bunları da ilerleyen süreçte çözeceğiz. Biz çıkardığımız tebliği kamuoyu ile paylaştık, geri dönüşler aldık ve ona göre oluşturduk. 2023 yılı enflasyon düzeltmesinden kaynaklı tutarlarda kazancın tespiti dikkate alınmayacak. Şu anki talepler bankalar ve finans kurumlarında olduğu gibi 2024 içindir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak oldukça önemsediğimiz enflasyon muhasebesi konusunda yapılan bu toplantının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2023 yılı sonu itibariyle yoğun vergi düzenlemelerinin hayata geçtiğini ve enflasyon muhasebesinin bu açıdan da önemli olduğunu kaydeden Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, "Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yıl sonunda büyük bir beklenti vardı. Kamuoyu beklentisi son dakikaya kadar acaba torba yasada değişiklik olur mu şeklindeydi ve yılın son gününde Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ uygulamalarla ilgili birlik ve bütünlük getirmiş oldu. Taslak olarak daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yer alan taslaktan farkı olmayan tebliğimiz yürürlüğe girdi. Toplantımızın özellikle bu noktada faydalı olacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven de enflasyon düzeltmesi ve uygulamasının mutlak surette yıllık verilen beyannamelere eklenmesi gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl için düzeltme esnasında hiçbir vergi uygulanmayacak, ancak geçici vergi beyannamelerinde bazı sanayicilerin hiçbir reel kazancı olmadığı halde vergisel sonuç doğuracak. Bu da mutlak surette bu firmalarımızı zora sokacaktır. Bu konuda gerekli olan çalışmaların yürütülmesini talep ediyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamıza ve emeği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Tekin Alpay da enflasyon muhasebesi konusunun günümüz şartlarında büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Enflasyonun genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli olarak arttığı ekonomik bir olgu olduğunu belirten Alpay, "Enflasyon muhasebesi ise bu fiyatı ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Enflasyon birkaç konudan kaynaklanıyor. Muhasebe süreci ise genellikle tüketici fiyat endeksi ve toplam fiyat endekslerinin kullanıldığı bir metodolojidir. Sonuç olarak enflasyon muhasebesi ekonomik kararlar almak, politikalar oluşturmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu konuların görüşüldüğü toplantımızın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP