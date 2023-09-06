Growmach, tarım makineleri sektörünün referans fuarı olacak

Informa tarafından bu yıl Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 10-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Growmach, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Ekim ayında gerçekleştirilecek fuar öncesinde Konya'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Fuar Direktörü Engin Er, kentin tarım makineleri sektöründe önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Konya, tarım makinelerinde ihracat lideri

Growmach fuarına katılan Türk firmalarının yüzde 25'inin Konyalı şirketlerden oluştuğu bilgisini veren Engin Er, "Konya tarım makineleri ve ekipmanları konusunda önemli bir üretim kenti. Bu da hepimiz için gurur verici bir şey. Konya çok fazla ihracat yapan bir şehir. Geçtiğimiz yıl tarım makinelerinde 2 milyar dolar civarında bir toplam ihracatımız var. Bunun 1 milyar doları tarım makineleri, 1 milyar doları da traktör tarafında gerçekleşti. Bu 1 milyarın da çok büyük kısmı Konya'dan çıkmış durumda" dedi.

180 firma ve 40 ülkeden 15 bin ziyaretçi hedefi

Informa olarak dünyanın en büyük fuarcılık şirketi olduklarını hatırlatan Er, "Antalya'da 22 yıldır dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech'i hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Growtech'e katılan Konya firmaları bizlerden bir tarım makineleri fuarı istedi. Tam bu planlamayı yaparken pandemi çıktı ve sonrasında ise artık düğmeye bastık. Antalya'da 10-14 Ekim tarihlerinde uluslararası ziyaretçi ve katılımcıların olduğu tamamen ihracata yönelik tarım makineleri, traktör ve ekipmanları fuarı olan Growmach'ı ilk kez gerçekleştireceğiz. Satışlarımız devam ediyor ve çok az yerimiz kaldı. Şu anda 180 firma katılıyor, ilk yıl için tahmini 40 ülkeden 10-15 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracat ve inovasyon odaklı

Fuardaki yenilikler ve farklılıklar hakkında da bilgi veren Er, "Türkiye'de her yıl 60'dan fazla tarım fuarı yapılıyor. Bizim bu fuarlardan farkımız var. Örneğin, katılımcı firma çeşitliliğini sağlayabilmemiz ve daha fazla katılımcıya yer verebilmemiz için bir firmaya satılacak alan limiti mevcut. Fuarın ilk gününü VIP ve uluslararası basın günü ilan ettik. 20 farklı ülkeden gelecek uluslararası tarım yazarları derneğine üye olan tarım yazarları ile birçok ülkeden gelecek yabancı tarım gazetecilerini ağırlayacağız. 3 gün boyunca fuarı ziyaret edip röportajlar yapacaklar ve Antalya'daki üretim alanlarını gezecekler. Katılımcılarımıza dijital çözümler sunuyoruz. Growmach Connect Platformumuz sayesinde katılımcılarımız stantlarını ziyaret eden ziyaretçilerin datasına sahip olabilecek ve fuar sonrasında da potansiyel alıcıları ile gerçek zamanlı iletişim ve etkileşim kurabilecekler. Bunun yanı sıra Farmer100 adlı bir proje oluşturuyoruz. Yeni teknolojileri kullanacak, tarımda mekanizasyonun verimliliğe etkisinin farkında olan önder çiftçiler ve elbette yeni nesil çiftçilerin bir arada olacağı bir program olacak. Bu tür teknolojileri kullanmak isteyen üreticiler, fuar alanında oluşturacağımız bir ortamda Farmer100 grubunun bir üyesi olma fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

Yeni nesil tarım için teknoloji kullanımı önemli

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada tarımda yapay zeka ve otomasyon kullanımının arttığını söyleyen Er, ülkemizde de verimlilik ve sürdürülebilirlik için yeni nesil tarım uygulamalarının önemli olduğuna dikkat çekti. Son teknoloji makine ve ekipmanların tarım sektöründeki üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sunduğunu dile getiren Er, "Tarımda teknoloji kullanımı verimliliği artırıyor. Ülkemizde modern tarım uygulamaları konusunda çiftçiler bilinçlenmeli. Her tarımsal işletme, ekilen ürün çeşidi, toprak yapısı ve iklim şartlarına göre farklı tarım makinelerine ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle otomatik dümenleme sistemi, ilaçlamada dozajlamalı sistem ve dronlar gibi araçların kullanılması yakıt, maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufunun yanı sıra verimlilik konusunda da çiftçiler için önemli avantajlar sunuyor. Bu yıl Growmach fuarında tarımda yapay zeka ve otomasyon alanlarında hizmet veren firmalar da son teknolojiye sahip ürünleriyle fuar ziyaretçilerini stantlarında ağırlayacak. Fuar ziyaretçileri son teknolojiye sahip makine, ürün ve ekipmanları inceleme fırsatı bulacak" dedi.

Fuar katılımcıları yeni ticari firsatlar yakalayacak

Uluslararası özellik taşıyan Growmach'ın yeni ticari fırsatlar oluşturmak için önemli bir platform olacağını ifade eden Er, "Informa olarak Türkiye'de uluslararası bir fuara daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem Türk hem de uluslararası tarım makineleri ve ekipmanları firmalarının Growmach'e yoğun ilgisi var ve alan satışları çok hızlı şekilde devam ediyor. Türk firmalarımızın yanı sıra uluslararası önemli üreticiler ve sektörün diğer önemli firmaları da fuardaki yerlerini aldı. Tüm firmalar yeni pazarlara ulaşacak ve yeni satış bağlantılarına imza atarak cirolarını büyütme fırsatı bulacak. Growmach ile katılımcılarımızı Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya & BDT ülkelerinden sektör profesyonelleri ile buluşturacağız. Ziyaretçilerimizi son teknolojiler ve yeni ürünlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Growmach, inovasyon ödüllerine ev sahipliği yapacak

Growmach'ta gerçekleştirilecek etkinlikler arasında önem verdikleri etkinliklerin başında Growmach İnovasyon Ödülleri'nin geldiğini belirten Er, "İnovasyon ödüllerini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Bilgen'in Jüri Başkanlığında gerçekleştireceğiz. Kendisinin bu alandaki tecrübesi ve alanında uzman diğer jüri üyeleri ile tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren ve yenilikçi ürün oluşturan tüm firmalar bu ödüllere başvuru yapabilirler" şeklinde konuştu.

Tarım makineleri ihracat payının günümüzde ciddi bir seviyeye ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Hamdi Bilgen de, "Türkiye artık olgunlaşmış olan bu potansiyelini sadece tarım makineleri içinde değil mekanizasyon öğeleri içinde yer alabilecek birçok farklı teknolojileri ortaya koymak için de kullanmaktadır. Bu maksatla Growmach İnovasyon Ödülleri ile Growmach tarım makineleri fuarı bu özel alanda bir ilk olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye özellikle tropik-subtropik iklim özellikleri ve dört mevsim yapısı sayesinde dünyanın birçok farklı bölgelerinde yapılan tarımsal mekanizasyon süreçlerine katkı yapmak adına büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Bu sinerjinin ortaya ulusal ve uluslararası firmaların katılacağı akademik alanda ve sektörün lider kişilerinden kurulacak inovasyon jürisi en değerli inovasyonları tarım makineleri sektörüne kazandırılmasında çok değerli bir rol üstlenecektir. Başta ülkemiz olmak üzere dünya pazarına sayısız yeni buluşların ortaya konması için hazırız" diye konuştu. - KONYA