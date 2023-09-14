Gök Yapı Grubu, Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın Elektriğini Yenilenebilir Enerjiden Karşılayacak

Özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu, 'GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın tükettiği elektriği yeşil enerji kaynaklarından karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası' (I-REC) aldığını duyurdu. Fabrikanın 1 yılda tükettiği 5 milyon 160 bin kWh'lik elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı belirtildi.

Sürdürülebilir bir gelecek için dünya genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımı giderek artarken doğaya bıraktığı karbon ayak izini silmeyi hedefleyen şirketler yeşil enerji kaynaklarına yöneliyor. Özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu da Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın tükettiği elektriği yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

"5 MİLYON 160 BİN KWH'LİK ELEKTRİK YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARINDAN SAĞLANACAK"

I-REC'in tüketilen elektriğin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren uluslararası geçerliliğe sahip bir belge olduğunu söyleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "Türkiye'de enerji sektörünün öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sertifikayı müşterilerimiz için temin ederken yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu belge ile Gök Yapı Grup, Sivas'taki fabrikalarında enerji tüketimini çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde sağlama yönünde çok değerli bir adım attı. Böylece fabrikanın 1 yılda tükettiği toplam 5 milyon 160 bin kWh'lik elektriğin tamamı yeşil enerji kaynaklarından karşılanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"GURUMUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE TAÇLANDIRIYORUZ"

Temelleri 1980 yılında atılan Gök Grup'un, 40 yılı aşan yolculuğunda; ülkesinde yakaladığı başarıyı, dünyada yakalama hedefiyle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük ve başarılı gruplarından biri haline geldiğini ifade eden Gök Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Nurettin Yıldırım, "2008 yılında GökRail markasını oluşturduk. Türkiye'nin ilk TSI sertifikalı yerli tampon ve cer paketi ürünlerini üretirken hem Türkiye hem de Avrupa'da satışlara başladık. Yine 2017 yılında Türkiye'nin TSI sertifikalı Milli Yük Vagonu projesini üstlenen markamız bu süreci de başarıyla tamamladı. Şu an itibariyle günlük 5 adet yük vagonu üretimi kapasitesine ulaşan GökRail; Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hindistan, Polonya, Rusya gibi ülkelere çeşitli vagonlar üreterek ihracatını her geçen gün artırıp, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Şimdi ise ülke ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu; 'yenilenebilir enerji kaynakları' ile taçlandırıyoruz" diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI HAKKINDA

Son yıllarda giderek yaygınlaşan Uluslararası Yenilebilir Enerjisi Sertifikası (I-REC), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde -güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle- üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.