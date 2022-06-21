Kilidin anahtarı Türkiye'nin elinde! Dünyayı tedirgin eden gıda krizinin çözümü için İstanbul'da 4'lü zirve yapılacak

Avrupa'nın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'nın Rusya tarafından işgale uğraması, buğday fiyatlarını son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı. Ukrayna'nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılmasında güçlük yaşanırken Türkiye sorunun çözümü için öncü oldu.

MSB YETKİLELERİ RUSYA'YA GİDECEK

Gıda krizinin hızla yayılmasının ardından gözler Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılacağı toplantı önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu hafta içinde de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet tahıl krizinin çözümü için Rusya'ya gidecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir BM planı olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin BM planını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da BM çatısı altında yapmamızda fayda var" demişti. Söz konusu koridor için Rusya'nın cevabını beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada detaylı bir biçimde ele alınacak. Burada BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu temin etmesi gerekiyor" demişti.

TÜRKİYE'DEN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünden bu yana tahıl krizinin çözümüyle ilgili 3 görüşme yaptı. Erdoğan dün ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini aktardı. Ayrıca, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini aktaran Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

BM'DEN KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRACAT ÇAĞRISI

Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

ZELENSKİ: KRİZDEN EN ÇOK AFRİKA ETKİLENDİ

Savaşın Afrika kıtasından binlerce kilometre uzakta yaşanmasına rağmen kıtada gıda fiyatlarının çok ciddi şekilde yükseldiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bunun sorumlusunun Rusya olduğunu dile getirmişti. Zelenski, bütün dünyada gıda fiyatlarının çok yükseldiğini ama özellikle Afrika ülkelerinin bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

PUTİN: BIRAKIN MAYINLARI TEMİZLESİNLER

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'daki gıda ürünlerinin küresel pazara tedarikiyle ilgili çok sayıda spekülasyon var, bunu söylemeden geçemem. Biz tahılın çıkarılmasına engel olmuyoruz. Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına mayın koyan biz değildik ki. Bırakın mayınları temizlesinler ve çıkarsınlar. Biz, bu sivil gemilerin güvenliğini sağlarız. Sorun yok." açıklamasını yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

UKRAYNA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. BUĞDAY İHRACATÇISI

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.