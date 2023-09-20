Gevaş Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Van'ın Gevaş ilçesinde üretilen ve damak tadına hitap eden 'Gevaş fasulyesi' coğrafi işaret tescili aldı. Bu tescille beraber insanlar hem bölge için hem ülke için bu ürünü çoğaltmaya çalışacak.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer: "Bu tescille beraber insanlar hem bölge için hem ülke için bu ürünü çoğaltmaya çalışacak"

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl binlerce ton üretilen ve damak tadına hitap eden 'Gevaş fasulyesi' coğrafi işaret tescili aldı.

Gevaş ilçesinde yetiştirilen taze tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gevrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fasulye, Van Ticaret Borsası tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu sonunda onaylandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu tescil belgesinin en az 20 yıl önce alınması gerektiğine dikkat çekerek, "20 yıl önce yapılsaydı Gevaş, bugün farklı bir yerde olacaktı. Zararın neresinden dönerse kardır misali üniversite hocalarımızla beraber böyle bir çalışma yaptık. Bundan sonra artık daha fazla çiftçilerimizin yanında olacağız, onlara destek sunacağız. Bu ürünün piyasaya tanıtılması için onu daha fazla sahiplenecek, diğer kurumlardan da destek isteyeceğiz. İlimize hayırlı olsun" dedi.

Gevaş fasulyesinin yılda yaklaşık 12 bin ton üretildiğine vurgu yapan Süer, "Bu ürün normal bir ürün değil. Hem sulu hem gevrek hem de çok etlidir. Gevaş'ın hemen hemen her bahçesinde bu iş yapılıyor. Ancak çok geniş bir pazar ağı olmadığı için, marka olmadığı için insanlar çok fazla ekmiyordu. Bir insan eğer bir işten para kazanmıyorsa, o işi sadece ihtiyacı kadar yapar. İnanıyorum ki bu tescille beraber insanlarımız hem kendileri için hem bölge için hem de ülkemiz için bu ürünü çoğaltmaya çalışacaklar. Para kazanmak için çalışmalar yapacak ve bizde bunlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gevaş fasulyesinin tanıtıldığı programa Van YYÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Şensoy, Doç. Dr. Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doç. Dr. Çeknas Erdinç, Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek katıldı.