Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

Güncelleme:
İŞKUR'un "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı" kapsamında staj desteği, mesleki yönlendirme, NEET gençlere uyum, ilk işe geçiş ve üniversite öğrencilerine destek başlıklarında beş temel program açıklandı. Genç İstihdam Hamlesi'nin dikkat çeken başlıklarından biri de üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı oldu. Program kapsamında üniversite öğrencileri, kendi üniversitelerinde haftada 3 gün çalışarak aylık 19.250 TL gelir elde etme imkanına sahip oluyor. İşte detaylar...

  • Hükümetin 'Gençlerin Üretim Çağı' programı 3 yılda 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasını hedefliyor.
  • Program kapsamında beş alt projeye toplam 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı.
  • Program, 800 bin öğrenciye staj desteği, 750 bin öğrenciye 'Geleceğim Meslekte' danışmanlığı ve 450 bin gence NEET uyum programı gibi hedefler içeriyor.

Hükümet, ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon genç için tarihi adım attı. Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 3 yılda 3 milyongencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğu vurgusuyla hazırlanan "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı", gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam fırsatlarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Model, stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerden iş gücüne yeni katılanlara kadar geniş bir kitleyi kapsıyor.

STAJ DESTEĞİ: 3 YILDA 800 BİN ÖĞRENCİ HEDEFLENİYOR

Programın en dikkat çeken ayaklarından biri staj olanaklarını artırmaya yönelik Staj Desteği oldu. Buna göre lise öğrencileri için Staj Portalı, üniversite öğrencileri içinse Ulusal Staj Programı tek çatı altında yürütülerek staja erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. İşkur'un staj döneminde ücret ve sigorta primlerine yönelik destekleriyle gençlerin nitelikli staj imkanlarına daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Önümüzdeki üç yıl için ayrılan 26,2 milyar TL ilave kaynakla birlikte toplamda 800 bin öğrencinin staj desteğinden yararlanması hedefleniyor.

"GELECEĞİM MESLEKTE" PROGRAMI: 3 YILDA 750 BİN ÖĞRENCİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdama daha hızlı ve güçlü katılımını hedefleyen "Geleceğim Meslekte" programıyla öğrencilerin daha okul sıralarındayken iş gücü piyasasıyla buluşturulması planlanıyor. Program kapsamında bire bir danışmanlık, kariyer planlama, işverenlerle toplu görüşmeler ve yönlendirme faaliyetleri öne çıkıyor.

Programın hedefi her yıl 250 bin, üç yıl içinde ise toplam 750 bin öğrencinin istihdama geçiş sürecine bireysel danışmanlıkla eşlik edilmesi olarak açıklandı.

NEET GENÇLERE YÖNELİK UYUM PROGRAMI: 107,3 MİLYAR TL'LİK KAYNAK

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ise yeni nesil çalışma modeli olarak tanımlanıyor. Programla, gençlerin çalışma hayatına uyumunu destekleyen ve temel beceriler kazanmasını sağlayan bir yapı kurulması hedefleniyor.

NİUP kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde her yıl 150 bin, toplamda ise 450 bin gencin eğitim ve istihdamla yeniden buluşturulması planlanıyor. Program için ayrılan kaynağın 107,3 milyar TL olduğu belirtildi.

İŞE İLK ADIM PROGRAMI: 3 YILDA 750 BİN GENÇ, 215,8 MİLYAR TL DESTEK

Gençlerin ilk işe girişlerini desteklemeyi amaçlayan İşe İlk Adım Programı (Ücret Sübvansiyonu) kapsamında işverenlere ücret desteği sağlanarak genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması hedefleniyor. Programın, özellikle 18–25 yaş grubundaki gençlerin ilk işe girişinde ücret ve sigorta primlerine yönelik destek mekanizması sunduğu aktarılıyor.

Paylaşılan hedeflere göre programdan her yıl 250 bin gencin yararlanması, toplamda ise 750 bin gence ulaşılması planlanıyor. Program için ayrılan kaynak 215,8 milyar TL olarak duyuruldu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI: AYLIK 19 BİN 250 TL GELİR

Üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken iş disiplini ve deneyim kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle farklı alanlarda görev almasını öngörüyor. Öğrenciler, bu görevlerde 3 gün çalışarak aylık 19.250 TL gelir elde etme imkânına sahip olacak.

. Programın, genç kadın işsizliğinin yüksek seyrettiği dönemlerde kapsayıcı istihdam yaklaşımıyla öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedeflenirken, ayrılan kaynak 95,8 milyar TL olarak açıklandı.

TOPLAM KAYNAK 445,1 MİLYAR TL

Paylaşılan bütçe çerçevesinde beş programın toplam kaynak büyüklüğü 445,1 milyar TL olarak duyuruldu. İstihdama katkı başlığında ise 3 milyon gencin iş gücü piyasasına kazandırılması ve 750 bin meslek lisesi öğrencisinin birebir takip edilmesi hedefleri öne çıktı.

HEDEF: GENÇ İŞSİZLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Programın temel hedefleri arasında gençlerin kalıcı biçimde kayıtlı istihdam içine dahil edilmesi ve genç işsizliğinin azaltılması bulunuyor. Çerçevede, 2026–2028 dönemine ilişkin hedefler doğrultusunda genç işsizliğinin daha düşük seviyelere çekilmesi ve gençlerin üretime katılımının artırılması amaçlanıyor.

