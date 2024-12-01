Gaziantep Ticaret Borsası'ndan Tarımsal Sürdürülebilirlik ve Ekonomi Değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Meclis ve Disiplin Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB'nin Kasım ayı faaliyetleri ile üye talep ve önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye'deki tarımsal gelişmeler, su verimliliği ve iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile su kaynaklarının verimli kullanımı ve tarımsal üretimin desteklenmesi konularına değindi.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık yüzde 2,1 büyüme gösterdiğini, sanayi sektöründe ise yüzde 2,2 daralma yaşandığını belirten Tiryakioğlu, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üretim maliyetlerinin kontrol altına alınması, sanayiye yönelik teşviklerin artırılması ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Tiryakioğlu, bu süreçte, tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyonunun, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin daha güçlü temele oturmasına katkı sunacağını ifade etti.

Su kaynaklarının verimli kullanılması

Tiryakioğlu konuşmasında su kaynaklarının verimli kullanımı konusuna da dikkat çekerek, su verimliliği için yapılması gereken yatırımların önemine işaret etti.

Su verimliliği hedeflerine ulaşabilmek için damlama sulama ve su arıtma sistemlerine yönelik yatırımların teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Tiryakioğlu, bu yatırımların finansal açıdan teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri

İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine yönelik açıklamalarda da bulunan Tiryakioğlu, "İklim değişikliği, son yıllarda dünyanın her köşesinde hızla kendini gösteren, özellikle tarım sektörü üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakan bir olgu. Tarım; doğrudan hava şartlarına, sıcaklık, yağış ve iklimsel olaylara bağlı bir sektör olarak, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanların başında gelmekte. Küresel sıcaklık artışları, değişen yağış düzenleri ve sıklaşan ekstrem hava olayları, tarımsal üretimi gelecek adına tehdit etmekte. İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri hem üretim miktarlarını hem de kaliteyi doğrudan etkilemekte. Bu olumsuz etkileri minimize edebilmek için tarımda sürdürülebilir yöntemlerin benimsenmesi, su yönetimi ve toprak koruma tekniklerinin geliştirilmesi, dirençli tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve iklim dostu tarım politikalarının uygulanması büyük önem taşımakta. Ayrıca, erken uyarı sistemleri ve bilimsel araştırmalar aracılığıyla tarım sektörü, değişen iklim şartlarına daha uyumlu hale döndürülebilir" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da meclis konuşmasına geçtiğimiz hafta Gaziantep'i ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun programı hakkında bilgiler vererek başladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Nizip'te okul açılışının yanı sıra GTB'nin de entite ortağı olduğu İstasyon Gaziantep'in açılış töreni, ödül töreni ve Gaziantep Oda ve Borsaları Ortak Meclis İstişare Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Akıncı, istişare toplantısında sektörel sorunlar ile üye talep ve önerilerini ifade ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu'nun Gaziantep programının son derece verimli geçtiğini aktaran Akıncı, ayrıca Gaziantep Ticaret Borsası'nın da aralarında bulunduğu 17 ticaret borsası ortaklığında kurulan Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Akdeniz ÜPAK'ın, TÜRİB'de işlem gören Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ve bu ürünlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımında aracılık yaparak sektördeki tüm yatırımcılara hizmet vereceğini kaydeden Akıncı, "ÜPAK'lar aracılığıyla tarım piyasalarındaki fiyat belirsizliği en aza indirilecek, finansmana erişim kolaylaşacak ve vadeli işlemler gibi yeni ticari araçlar devreye girecek" diye konuştu.

GTB Kasım Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP