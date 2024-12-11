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Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan Suriye Değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan Suriye Değerlendirmesi
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Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Suriye'deki son durum ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye ve Gaziantep için güvenlik ve istikrarın önemi üzerinde durdu. Akıncı, Suriyeli mültecilerin dönüşlerinin ekonomik ve sosyal açıdan önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Suriye'de yaşanan son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akıncı, " Suriye'deki iç savaş, 13 yıl boyunca sadece Suriye'yi değil, tüm bölgeyi derinden etkileyen kapsamlı bir kriz haline gelmişti. Ancak bugün geldiğimiz aşamada, Suriye'deki yeni dönem, bölgedeki güven ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Gaziantep, Suriye'ye olan coğrafi yakınlığı, kültürel bağları ve geçmişteki deneyimleriyle, bu yeni dönemde önemli bir rol üstlenmeye hazırdır" dedi.

"Siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla da mümkün olacaktır"

Suriye'nin yeniden güvenli ve istikrarlı hale gelmesinin Gaziantep için önemli olduğuna değinen Akıncı, "Türkiye ve Gaziantep için de büyük önem taşımaktadır. Suriye ile olan sınır güvenliğimiz, bölgedeki tüm dinamiklerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için kritik bir faktördür. Geçmişte yaşanan acılardan ders alınarak, sınırlarımızın güvenliği, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve bölgedeki istikrarın kalıcı hale getirilmesi en öncelikli hedef olmalıdır. Bu süreç, yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, aynı zamanda bölgenin yeniden yapılandırılması, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla da mümkün olacaktır. Suriye'deki gelişmelerle birlikte, Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Bu dönüşler hem insani hem de ekonomik açıdan önemli bir gelişme oluşturmaktadır. Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesi, Türkiye ve Gaziantep'in üzerindeki sosyal ve ekonomik yükü hafifletirken, şehirdeki kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'teki iş gücü dinamiklerinde geçici değişikliklere yol açabilir"

Akıncı, "Bu dönüş süreci, Gaziantep'teki iş gücü dinamiklerinde geçici değişikliklere yol açabilir. Ancak, şehrimizin genç ve dinamik nüfusunun etkin bir şekilde yönlendirilmesiyle, bu geçiş dönemi sorunsuz bir şekilde aşılabilir. Özellikle, iş gücü piyasasında aktif olarak yer alabilecek ancak henüz istihdama kazandırılmamış kesimlerin çalışmaya dahil edilmesi, şehrimizin üretim kapasitesinin devamlılığını sağlayacak ve geçici iş gücü eksikliklerini hızla giderecektir. Gaziantep, güçlü tarım altyapısı ve gelişmiş gıda sanayi kapasitesi ile Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde kilit bir rol üstlenebilir. Şehrimiz, tarıma dayalı gıda sanayinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir ve bu alandaki tecrübesi, Suriye'nin yeniden inşası ile artan gıda talebini karşılamak için büyük bir avantaj sunmaktadır. Gaziantep'te üretilen gıda ürünlerinin Suriye pazarına geniş kapsamlı bir şekilde sunulması, her iki bölgeye de önemli faydalar sağlayacaktır. Bu durum, şehrimizdeki gıda sanayi işletmeleri için yeni iş fırsatları oluşturacak, aynı zamanda iki bölge arasında güçlü bir ticaret ağı oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

Suriye'nin ihracat için önemli bir konumda olduğunu belirten Akıncı, "Suriye ihracat bakımından Gaziantep'in ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almakta olup, bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artması hedeflenmektedir. Gaziantep bu anlamda, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstlenmeye adaydır. Suriye ile olan ekonomik bağların güçlenmesi, sadece Gaziantep'in değil, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu süreçte, Gaziantep Ticaret Borsası olarak, sektörlerimize yönelik desteklerimizi sürdürmeye ve şehrimizin ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Suriye'deki güvenliğin sağlanması ve bölgedeki istikrarın kalıcı hale gelmesi, sadece ekonomik açıdan değil, insani açıdan da büyük önem taşımaktadır. Gaziantep, geçmişteki dayanışma ve iş birliği deneyimiyle bu süreçte de önemli katkılar sunmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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