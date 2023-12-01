Gaziantep'te Hırdavat Sanayi ve Makine Metal Sektörü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) iş birliğinde düzenlenen 'Hırdavat Sanayi ve Makine Metal Sektörü İstişare Toplantısı'nda sektörel iş birlikleri ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) iş birliğinde "Hırdavat Sanayi ve Makine Metal Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

GSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Ali Can Koçak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, HISİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GSO Makine-Metal Komitesi üyeleri ile sanayiciler katıldı.

Hırdavat sanayi ve makine-metal sektörünün çözüm bekleyen sorunları, firmaların talep ve beklentilerinin istişare edildiği toplantıda, GSO ve HISİAD tarafından sektörel iş birliklerini geliştirmeye yönelik yürütülebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, toplantıdaki açılış konuşmasında, hırdavat sanayi sektörünün Gaziantep'te geniş kapsamlı bir yapıya sahip olduğunu, sektörde ahşap, metal, kimya, plastik ve el aletleri başta olmak üzere farklı üretim kollarının mevcut olduğunu söyledi.

Makine-metal sektöründe ise Gaziantep'in geçmişten bugüne zanaatkarlıkla yoğrulup sanayileşmeye uzanan bir tecrübesi bulunduğunu ifade eden Küçükparmak, "2022 yılı itibarıyla şehrimizden yapılan ihracatta makine-metal sektörünün payı yüzde 10 oranındadır. 2008 yılında 103 milyon dolar olan makine-metal ihracatımız 5 yılda yüzde 110'luk artışla 2022 itibarıyla 216 milyon dolara ulaşmıştır. Bu noktada sektörümüzü sürdürülebilir kılmak, nitelik kazandırmak ve savunma sanayisine entegre etmek hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızın geleceğe hazır olmaları için yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda çok faydalı bulduğum toplantımızın hırdavat sanayicilerimiz ve makine-metal sektöründe üretim yapan firmalarımız için hayırlı olmasını diliyor, tüm sektörlerle temas halinde olan hırdavat sanayicilerini bir şemsiye altında toplayan ve kısa sürede önemli mesafeler alınmasını sağlayan HISİAD yönetimini kutluyorum. İş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP