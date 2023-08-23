Gaziantep'te Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğinde, "Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

GSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, Gaziantep Vergi Dairesi Grup Müdürü Mithat Önalan, Gaziantep Vergi Dairesi Tahsilat Müdürü Ümit Kaygısız, Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı mücbir sebep ilan edilen illerdeki kurum ve kişilere vergi kolaylıkları sağlayan düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "6 Şubat gecesi yaşadığımız depremde psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda onarılması zor yaralar aldık. Üretim, ihracat ve ticaretimiz adeta durdu ve çok büyük aksaklıklar yaşamaya başladık. Bu noktada depremin hemen ardından bölgemiz mücbir sebep çerçevesine alındı. Destek, teşvik ve kolaylaştırıcı adımlar ile ilk şoku atlattık. Normal yaşama geçiş, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerin yeniden düzene girmesi için sorunlarımız olsa da toparlanmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, firmalara yaşadığı zorluklar nedeniyle vergi ve prim borçlarında erteleme kolaylığı sağladığını kaydeden Ünverdi, "Deprem bölgemizde 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın, 30 Kasım 2023 tarihine kadar başvuru yapılması halinde tecil ve taksitlendirme yapılabiliyor. Ancak sahada gördük ki çoğu firmamız bu ve benzeri sunulan imkanları bilmiyor ya da kısmen bildiği için mali zorlukları olsa da faydalanmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığımızdan bu sürecin nasıl uygulanacağına dair bir uygulama tebliği yayınlanmasını da beklediğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kamu tarafından son dönemde deprem bölgesine yönelik alınan kararların çerçevesine dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep merkezin de alınan her kararda mücbir sebep çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mücbir sebep çerçevesinde sunulan imkanların kritik önem taşıdığını belirten Ünverdi, firmaları bu imkanlardan faydalanmaya davet ederek, programın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer de, "Ülke olarak deprem gerçeğini kabul etmeli ve buna göre hazırlıklarımızı yapmalıyız. Gelir İdaresi Başkanlığımız 6 Şubat ve 31 Temmuz arasındaki süreyi çerçeveleyen, mücbir sebep ilan edilen iller için birtakım vergi düzenlemelerini hayata geçirdi. Daha sonra bu süre uzatıldı. Bu imkanlar deprem bölgesine yönelik olarak halihazırda devam etmektedir. Bugün de sunulan imkanları firmalarımızla paylaşıyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'nin nezdinde tüm GSO ailesine iş birlikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GSO'nun kent ve ülkemiz için başarılı çalışmalar yaptığını, deprem dolayısıyla bölgede yaşanan sorunların çözümü noktasında bu tür toplantıların faydalı olduğunu, belirten Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven de, "Gaziantep depremden oldukça etkilenen bir şehir. Burada da yaşanan sorunların çözümü noktasında adımların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen sunumda Gaziantep Vergi Dairesi Tahsilat Müdürü Ümit Kaygısız, ihtilaflı vergi cezaları, matrah ve vergi artırımı, mücbir sebep ilan edilen yerlerde 7440 sayılı yapılandırma kanununa başvuru ve ödeme süresi, süresinde ödenmeyen taksitler gibi birçok konuda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP