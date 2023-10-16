Gaziantep Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek sağlıyor

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlayan Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Bayramlı Köyü'nde hayvan desteğinde bulunduğu Dal ailesine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2 inek verdiği ve bu sayıyı 10'a çıkaran Zeynep Dal'ı ziyaret ederek sohbet etti. Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu hayvanlarla ailesinin geçimini sağlayan Zeynep Dal kendisine verilen 2 ineği sayısını 10'a çıkardığını ve bunların 5 tanesini satarak çocuklarının ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Şahinbey'de hayvan sayısı arttı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilen hayvanların sayısının artarak çoğaldığını belirterek, "Bayramlı Köyü'nde Dal ailesini ziyaret ettik. Bu ailemize 2 inek vermiştik. Verdiğimiz hayvanlara iyi bakan Dal ailesi bu sayıyı 10'a çıkarttı. Bu hayvanlarda emeği olan Zeynep ablamıza ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Onlara hem inek hem de yem desteğinde bulunmuştuk. 2 inek ile başladıkları büyükbaş hayvancılıkta bugün 10 ineğe sahip olup 5'ini satarak ihtiyaçlarını çocuklarına harcamış. Kendisine verilen büyükbaş hayvanlar sayesinde kimseye muhtaç olmadan çok rahat bir şekilde geçimini sağlayabiliyor" dedi. - GAZİANTEP