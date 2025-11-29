Gayrimenkul fonları kilitlendi! Yatırımcılar birikimlerine erişemiyor

Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya'da ekonominin 2023'te teknik resesyona sürüklenmesi ve 2024 boyunca toparlanma belirtisi göstermemesi, ülkenin gayrimenkul odaklı yatırım fonlarında ciddi bir kırılganlığı gün yüzüne çıkardı.

GAYRİMENKUL FONLARINDAN PARA ÇEKME TALEPLERİNE SINIRLAMA

Konut fiyatlarının değer kaybetmesi ve piyasadaki durgunluk, yıllarca düşük riskli seçenek olarak tanıtılan fonların ödeme gücünü zayıflattı. Ülkede faaliyet gösteren en az 10 gayrimenkul fonu, yatırımcıların para çekme taleplerine sınırlama getirdi. Bu durum binlerce kişinin birikimlerine erişememesine yol açtı.

ÖDEMELERİ KARŞILAYACAK NAKİT BULUNAMIYOR

Süreç, Eylül 2023'te Finlandiya'nın asırlık bankalarından Alandsbanken'in yönettiği konut fonunda patlak verdi. Yükselen faizler ve çöküş yaşayan konut piyasası nedeniyle fon, talep edilen ödemeleri karşılayacak nakdi bulamadı ve çekim işlemlerini geçici olarak durdurdu.

700 milyon Euro'yu aşan portföyü yöneten fon, gayrimenkulleri düşük fiyatlardan elden çıkarmamak adına aceleci davranmama kararı aldı. Bu da yatırımcılara yapılan ödemelerin ertelenmesiyle sonuçlandı.

MAĞDUR SAYISI 56 BİNİN ÜZERİNDE

Alandsbanken'in ardından ülkedeki en büyük finans kuruluşlarından OP Bank da 2024'ün sonuna doğru benzer bir adım attı. Bankanın kısıtlama kararı yaklaşık 56 bin yatırımcıyı etkiledi.

ÜCRET TOPLAMAYA DEVAM

Fon yönetimleri, piyasanın toparlanmasını beklediklerini, acele satılacak gayrimenkullerin daha büyük zarar doğuracağını savunuyor. Ancak bu süreçte yatırımcıların bekleyişi uzarken, fonlar yönetim ücretlerini tahsil etmeyi sürdürüyor. Finlandiya'daki finansal denetim kurumları ise mevcut düzenlemelerin müdahale alanlarını daralttığını belirterek yalnızca gözetim yaptıklarını ifade ediyor.