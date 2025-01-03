GAİB 2024 Yılı İhracat Verilerini Açıkladı: 11,7 Milyar Dolar

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 2024 yılının son ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Aralık ayında bölgenin toplam ihracatı yüzde 2,7 artış ile 1 milyar 90 milyon 917 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılı genelinde toplam ihracat yüzde 0,1 artış ile 11 milyar 706 milyon 793 bin dolara ulaştı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın son verileriyle ilgili değerlendirmesinde, "2024 yılını, ihracatçılarımızın zorluklara karşı gösterdiği güçlü mücadele sayesinde geride bırakıyoruz. Bölge ihracatçılarımız, karşılaşılan tüm engellere rağmen üretimden ve yenilikten vazgeçmeden örnek bir dayanışma sergiledi. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın bu kararlılığıyla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğine inancımız tamdır" dedi.

2024 yılında toplam 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

2024 yılı genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatçıları makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri ürünlerinde önemli başarılar elde ederken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti yer aldı. 2024 yılı boyunca toplamda 205 ülkeye ihracat yapıldı.

2024 yılı boyunca Gaziantep, toplamda 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bölgenin lideri oldu ve Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. şehir unvanını elde etti. Bölgedeki diğer illerin yıllık ihracat performansları ise Kahramanmaraş 1,1 milyar dolar, Mardin 1,0 milyar dolar, Malatya 426,3 milyon dolar, Şanlıurfa 327,2 milyon dolar, Diyarbakır 245,3 milyon dolar, Kilis 96,5 milyon dolar, Adıyaman 64,5 milyon dolar şeklinde sıralandı.

Başkan Kileci yaptığı açıklamada 2025 yılına ilişkin hedeflerden de bahsederek, "Bölge ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmayı ve küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için toplam ihracat hedefimiz 12,5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi üretim anlayışına daha fazla odaklanacağız. Bununla beraber ekonomi anlamında da iyileşmelerin 2025 yılına ışık tutacağına inanıyoruz. Enflasyon ve faiz dengesindeki iyileşmeler ihracatçılarımızın azim ve kararlılığı ile birleştiğinde hedefe ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı GAİB faaliyetlerine de değinen Kileci, "Tex-Stain Tekstilde Sürdürülebilirlik URGE Projemiz kapsamında AB Yeşil Mutabakat Bilgilendirme Eğitimi düzenleyerek, bölgedeki ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefledik. Birliklerimiz ve E-ticaret Merkezi iş birliğiyle düzenlediğimiz Türkiye Teknoloji Buluşmaları, dijitalleşme ve e-ticaretin iş dünyamızda nasıl dönüşüm yaşatabileceğine ışık tuttu. T.C. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne devredilen Gaziantep Laboratuvar Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdik. 2023 yılı boyunca en fazla ihracat yapan üyelerimizi, düzenlediğimiz İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile onurlandırdık. Tekstil Birliğimiz Gaziantep'te düzenlenen Pentex 10. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nda info stant ile yer alarak bölgenin tekstil potansiyelini tanıtma fırsatı buldu. Hububat Birliğimiz ise sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek amacıyla Küba'da Hububat Sektörü İnceleme Ziyaretleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda Tekstil Birliğimiz, katıldığı Sustainability Talks etkinliği ile sürdürülebilirlik odağımızı bir adım daha ileri taşıdı. Halı, Tekstil ve Hububat Birliklerimiz Türkmenistan/Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türk İhraç Ürünleri Fuarına katılım sağladı. Kuru Meyve Birliğimiz ise bölgemizin ana ihraç ürünlerinden kuru kayısının Çin pazarında tanıtımı için çalışmalara başladı" şeklinde konuştu.

Başkan Kileci, sözlerinin sonunda, "2024 yılı boyunca ihracatçılarımıza destek olmak için eğitim programları, sektörel heyetler ve yarışmalar gibi pek çok faaliyeti hayata geçirdik. Gerçekleştirilen etkinlikler ve projelerle hem ihracatımızı artırmayı hem de ihracatçılarımızı dünya pazarlarında daha rekabetçi hale getirmeyi hedefledik. Önümüzdeki yıllarda da bu tür çalışmalara devam ederek ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP