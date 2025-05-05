Fuze, Seri A Yatırım Turunda 12,2 Milyon Dolar Aldı

ORTA Doğu ve Türkiye'de faaliyet gösteren dijital varlık altyapısı şirketi Fuze, Seri A yatırım turunda 12,2 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Yatırım turuna, Galaxy ile küresel teknoloji grubu e&'in girişim sermayesi kolu e& Capital liderlik etti.

Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) regüle dijital varlık altyapısı sunan Fuze'un kurucu ekibinde, daha önce Checkout.com ve Visa'da çeşitli roller üstlenen Mo Ali Yusuf, Simpl ve Clear gibi fintek şirketlerinin liderlik ekibinde yer alan Arpit Mehta'nın yanı sıra; Goldman Sachs ve Microsoft'ta görev alan Srijan Shetty'in bulunduğu belirtildi. Şirketin daha önce Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin desteklediği bir yatırım şirketi olan Further Ventures'tan da yatırım aldığı aktarıldı.

'HİZMET OLARAK DİJİTAL VARLIKLAR' ALTYAPISI SUNUYOR

Faaliyetlerine 2023'te başlayan Fuze, MENA ve Türkiye genelindeki finans kuruluşları ile işletmelerin müşterilerine regüle dijital varlıklar sunmasını kolaylaştıran 'Hizmet olarak Dijital Varlıklar;' (Digital Assets-as-a-Service) altyapısı ve yüksek montanlı alım satım platformu ile faaliyet gösteriyor. Son olarak uçtan uca bir stabil kripto varlık (stablecoin) altyapısı paketi sunan ve FuzePay aracılığıyla ödemeler dikeyinde de genişleyen şirket, piyasaya sürüldüğünden bu yana hedef pazarlarda düzenleyicilerle yakın bir biçimde çalıştığı ve önde gelen finans kuruluşlarıyla ortaklık kurduğu biliniyor.

Geliştirdiği çözümlerle 2024'te toplam 2 milyar doların üzerinde dijital varlık hacmine aracılık eden Fuze, Seri A yatırımıyla birlikte, bölgesel ve uluslararası genişlemesini hızlandırmayı, ürün inovasyonu ve regülasyon uyumluluğunu derinleştirmeyi ve ekibini üst düzey işe alımlarla büyütmeyi planlıyor.

SPK'NIN FAALİYETTE BULUNANLAR LİSTESİNDE

Şirketten yapılan bilgilendirmede "Türkiye'yi de büyüme merkezlerinden biri olarak gören Fuze, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Türkiye'de kripto varlık düzenlemelerine uyum ve lisans süreci yürüten platformları sıralayan Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde Fuze Teknoloji A.S. ticari unvanı ve Fuze TR işletme adıyla yer alıyor" denildi.

'TALEPTE BÜYÜK BİR ARTIŞ GÖRÜYORUZ'

Yatırım turuna dair değerlendirme yapan Fuze CEO'su ve Kurucu Ortağı Mo Ali Yusuf, "Galaxy'nin kapsamlı dijital varlık yeteneklerinin ve e&'in eşsiz iş ağının; bankaların, finansal teknoloji şirketlerinin ve geleneksel işletmelerin dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde entegre etmesini hızlandırma misyonumuza katkıda bulunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içinde her finans kuruluşu ve işletmenin, bir tür kripto veya stabil dijital varlık çözümünü entegre etmeye yöneleceğini tahmin ediyoruz. Talepte büyük bir artış görüyoruz. Seri A yatırım turumuzun bölgesel dijital varlık benimsemesine ivme kazandıracağına inancımız tam" dedi.

Fuze Türkiye Ülke Müdürü Ayşegül Şensoy ise "Yeni yatırımımızla birlikte, stratejik ana pazarlarımızdan biri olan Türkiye'de hızlı bir büyüme hedefliyor, bölgedeki gücümüzü buraya taşıyarak ekosisteme katma değer sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital varlıklar ve veri merkezi altyapısındaki küresel liderlerden biri olan Galaxy'nin Fuze ile ortaklık kurmaktan ve Seri A yatırım turuna liderlik etmekten heyecan duyduğunu belirten Galaxy Europe CEO'su Leon Marshall, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dijital varlıklar için kapsamlı düzenleyici çerçeveler geliştirme isteği ve Fuze'un dijital varlık altyapısındaki geliştirme hızıyla BAE, önemli bir inovasyon merkezine dönüşmeye hazır" diye konuştu.

e& Grup Strateji Başkanı Harrison Lung ise "Fuze'a yaptığımız yatırım sayesinde, geleceğe hazır, regüle bir dijital varlık ekosisteminin nasıl görünebileceğine dair ölçütleri belirleyen bir ekiple uyum içinde olmaktan heyecan duyuyoruz. Fuze ile fintek portföyümüz arasında doğal bir sinerji var. Bu yatırımla, uzun vadeli oyunu anlayan, finansal hizmetler inovasyonunun bir sonraki dalgasını güçlendirmek için dijital varlık altyapısı inşa eden cesur şirketleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Fuze'un ilk yatırımcılarından Further Ventures'ın Yönetici Ortağı Mohamed Hamdy de "Yatırım turu, Further Ventures'ın kuruluşundan bu yana desteklediği bir şirket olan Fuze için önemli bir dönüm noktası. Galaxy, e& capital ve diğer küresel yatırımcıları aramızda gördüğümüz için gururluyuz. Fuze'un işletmeler için dijital varlık entegrasyonunu kolaylaştırmada küresel anlamda hakim oyunculardan biri olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.