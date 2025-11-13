Fuat Oktay, Fransa'da asimile olmadan entegre olmuş bir Türk toplumu istediklerini belirtti

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Fransa'da asimile olmadan entegre olmuş bir Türk toplumu istediklerini söyledi.

Oktay ve beraberindeki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, yaptığı konuşmada, "(Türkiye-Fransa) İş Gücü Anlaşması çerçevesinde 1965 yılından itibaren Fransa'ya gelen vatandaşlarımız kısa sürede burada kök salmıştır." diyerek, Fransa'daki Türk toplumunun 1974'te yaklaşık 60 bin kişiyken bugün 800 bin civarındaki nüfusa ulaştığına dikkati çekti.

Burada uyum içinde yaşayan Türk toplumunun ekonomik hayata katkı sağladığını söyleyen Demirer, çifte vatandaşların yerel siyaset hayatında daha fazla yer almasının ve seçimlerde oy kullanmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye ile Fransa arasındaki İş Gücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi.

Yılmaz, parlamenter diplomasinin Türkiye'nin dış politikasının çok önemli bir unsuru olduğunu dile getirerek, "Fransa ile asırlara dayalı dostluk ve işbirliğimiz çerçevesinde parlamenter diplomasi de her geçen gün daha önemli bir aktör haline gelmektedir. Sayın vekillerimizin ziyaretleri de bu çerçevede gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sesini yükselten, burada toplu atan bir yürek görmek istiyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Fransa'daki Türk toplumuyla Paris'te bir arada bulunmanın ayrıcalık olduğunu dile getirerek, "Türkiye-Fransa ilişkileri boyutunda bizim sizden beklentilerimiz çok farklı." dedi.

Fransa'da bir milyona yakın Türk nüfusun bulunduğunu kaydeden Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sesini yükselten, burada toplu atan bir yürek görmek istiyoruz. Dolayısıyla siz de buradan Türkiye'ye baktığınızda benzer bir yapıyı görmenizi arzu ediyoruz çünkü güçlenen bir Türkiye, sizin de burada güçlenmenizi, burada güçlenen bir Türk toplumu ise Türkiye'nin de Türkiye-Fransa ilişkileri boyutunda güçlenecek veya güçlenen yapısının göstergesi olacaktır."

Oktay, Avrupa'daki Türklerin artık işveren konumuna geldiklerinin ve yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkı sağladıklarının altını çizerek, buradaki Türklerin siyasette daha aktif olmasını arzu ettiklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, "Fransa'da yerel seçimlere Türk toplumumuzun katılımı çok düşük." diyerek, bunu Strazburg dahil birçok şehirde fark ettiklerini dile getirdi.

Bölük, Fransa'daki Türk vatandaşlarının yerel seçimlere katılımının önemli olduğunu ve bu seçimlerin çok fazla şeyi etkilediğini anlattı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Fransa'nın Türkiye'nin yurt dışındaki diasporasının ikinci büyük kalesi olduğunu dile getirerek, "Sebebi ziyaretimiz bir vuslattır bu. Size biz hasret kaldık, siz de Türkiye'ye hasret kaldınız." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yurt dışındaki Türklerin diaspora olarak bulundukları ülkede gerçekten entegre olabildikleri ve kimlikleriyle yaşayabildikleri konumda olmasını arzuladıklarını söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, yurt dışındaki Türk vatandaşları hakkında, "Sizler, bizim ülkemizin dışarıdaki aynasısınız. Bizim vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı, mukaddesatımızı, inançlarımızı burada yere düşürmeden temsil edebilme liyakatini gösterebilmiş olan kutlu bir kadrosunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sorularını yanıtladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar doları aştı

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Komisyonun Fransa ziyaretinin ilk gününde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Burada arzu ettiğimiz şey, asimile olmadan entegre olan bir Türk toplumuyla hem bu Türkiye-Fransa dış ticaret hacminin daha ileriye taşınması, çok güçlü iş insanlarımızın çıkması hem de aynı zamanda siyasi ve idari boyutta ciddi sorumluluklar alacak vatandaşlarımızın burada artık ön plana çıkmasını arzu ediyoruz."

TBMM Dışişleri Komisyonunun Fransa'daki Senato ve Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonu başkanlarıyla ve heyetleriyle görüşmeler yapmak üzere Paris'e geldiğini dile getiren Oktay, "2020'lere baktığımızda Fransa'yla olan ilişkilerimiz genelde hep inişli çıkışlıdır ve sorunlar yaşadığımız bir ülkedir birçok konuda." ifadesini kullandı.

Oktay, genellikle Doğu Akdeniz ve Türkiye'yle ilgili "soykırım" kararlarının konuşulduğu boyutta bu sorunların yaşandığını, bu yönde Senato ve Ulusal Meclisten çıkan kararların kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Eğer bu, böyle devam edecek olursa bizim de parlamento boyutunda ve Dışişleri Komisyonu boyutunda artık herkesin anladığı dilden buna cevap vermek zorunda kalacağımızı görüyoruz ve bunu muhataplarımıza da iletiyoruz." dedi.

Fransa-Türkiye ilişkilerinde 2020'den itibaren daha pozitif gündemin hakim olmaya başladığını belirten Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını söyledi.

Oktay, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında İngiltere ve Fransa'nın önderliğinde Gönüllüler Koalisyonu ile alakalı devam eden çalışmaya Türkiye'nin de dahil olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin pozitif boyutta devam ediyor olmasının Türkiye-Fransa ilişkilerine de olumlu yansıdığını vurguladı.

Fransa'nın Filistin Devletini tanımasının kıymetli olduğunu ifade eden Oktay, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi tek taraflı bozmasının önüne geçilmesi ve bölgenin yeniden inşası için Fransa'yla birlikte nasıl çalışabileceklerine bakacaklarını sözlerine ekledi.