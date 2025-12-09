Ford, Avrupa stratejisinin bir sonraki aşamasını duyurdu

Ford, Avrupa'da sürdürülebilir karlılık yolunda yeni bir adım atıyor. Bu yolculuk iki güçlü temele dayanıyor: Ford Pro ile ticari araç ve hizmetlerde konumunu korumak ve elektrikli binek araçlardan oluşan yeni bir ürün gamını hayata geçirmek. Renault Group ile yapılan yeni stratejik ortaklık herkes için ulaşılabilir, yenilikçi elektrikli araçlar üretmek için endüstriyel ölçek ile markanın özgün tasarımını buluşturuyor.

Ford, Avrupa'daki dönüşümün stratejisinin yeni aşamasını duyurdu. Markanın bireysel ve ticari müşterilere olan bağlılığını güçlendiren bu adım çeviklik, maliyet verimliliği ve net bir marka vaadi üzerine kurulu. Markanın Avrupa stratejisi üç temel üzerine inşa ediliyor: Başarılı Ford Pro ticari araç birimini daha da güçlendirmek, özgün yeni modellerle binek araç serisini genişletmek ve üretim sistemini ölçek ve maliyet avantajı oluşturacak şekilde geliştirmek.

Avrupa'da sürdürülebilir ve karlı bir iş modeli oluşturma yolunda marka, satın alınabilir 'multi-energy' binek araçlar ve müşterilerin elektrifikasyon yolculuğunda destek olacak ticari araçlardan oluşan güçlü bir ürün atağına başlıyor. Bu strateji ile Ford aynı zamanda zorlu pazarda rekabet gücünü de artıracak. Planlanan yeni modeller, mevcut ürün gamını zenginleştirecek ve 2028'de showroom'larda yerini alacak.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley, "Bir Amerikan şirketi olarak, Avrupa'yı sektörümüzün küresel dönüşümünde ön saflarda görüyoruz. Burada nasıl rekabet ettiğimiz, yeniliklerimiz, iş birliklerimiz ve yatırımlarımız gelecek nesil için oyun planını belirleyecek. Avrupa'nın geleceğine inanıyoruz, ancak bu geleceğe ulaşmak için her zamankinden daha hızlı ve daha verimli hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Marka bu planı hızlandırmak için ilk adım olarak Renault Group ile stratejik bir ortaklık kuruyor. Ortaklık şunları kapsıyor:

Binek Araçlar: Bu iş birliği kapsamında, Renault'nun Ampere platformu üzerinde geliştirilecek iki yeni Ford markalı elektrikli binek araç için anlaşmaya varıldı. Araçlar 2028'de showroom'larda yerini alacak. Verimlilik için ortak mimariden yararlanırken, tasarım ve sürüş dinamiklerinde Ford liderliği üstlenecek; böylece bu araçlar tamamen markanın ruhunu taşıyacak.

Ticari Araçlar: Taraflar ortak platformları kullanarak sanayi ölçeğini artırmak amacıyla Ford ve Renault markalı hafif ticari araçların ortak geliştirilmesi ve üretilmesini değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Bu ortaklık, iki güçlü markanın uzmanlığını, endüstriyel ölçeğini ve tedarik gücünü bir araya getirerek, son derece dinamik bir pazarda rekabet için gerekli verimlilik ve üretim ölçeğini sağlıyor.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, "Planımız, şirketimizin gücünü ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Rekabet gücümüzü artırmak için stratejik ortaklıklar kuruyoruz, ama asıl odağımız ürün. Bu araçlar, sürüş keyfi yüksek, tamamen bağlantılı ve rakiplerinin arasından sıyrılan modeller olacak" dedi.

Veri odaklı çözümlerle ticari müşterilerde üretkenlik arttırılıyor

Ford Pro, ticari müşteriler için verimliliği artırmak amacıyla veriyi kullanmaya devam ediyor ve şirketin Avrupa'daki işlerinin itici gücü olmayı sürdürüyor. Yalnızca araç satmanın ötesine geçerek, milyarlarca araç verisini anlamlı içgörülere dönüştüren yazılım ve hizmetlerden oluşan kapsamlı bir ekosistem sunan Ford Pro, FordLive çalışma süresi sistemi ile yalnızca 2024 yılında Avrupa'daki işletmelere tahmini 820 bin ek araç kullanım günü kazandırdı.

Güçlü ortaklıklardan oluşan geçmişin üzerine, optimize edilmiş endüstriyel ayak izi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Renault Group ile açıkladığımız ortaklık, Avrupa'da Koç Holding ve Volkswagen ile olan başarılı iş birliklerimizle dolu hikayemizin devamı niteliğinde. Ortak platformları kullanarak, yenilikçi, ulaşılabilir ve tamamen Ford ruhunu taşıyan, özgün araçlar geliştiriyoruz.

Koç Holding ile ortak girişimimiz olan Ford Otosan, sektördeki en başarılı iş birliklerinden biri olarak Avrupa'daki ticari araç işimiz ciddi değer katıyor. Markanın Avrupa'daki endüstriyel yapısıyla entegre olan Ford Otosan tesisleri, İngiltere'deki Halewood fabrikasına yapılan 380 milyon sterlinlik yatırımın ardından üretilen elektrikli güç aktarma üniteleriyle ve İngiltere'deki Dagenham fabrikasından sağlanan ileri motor teknolojisiyle destekleniyor.

Volkswagen ile olan iş birliğimiz ise hem ticari araç hem de binek araç işimizi güçlendirmeye önemli katkı sağlıyor. Bu ortaklık kapsamında geliştirilen Ford'un mevcut elektrikli araç serisi, Almanya Köln'deki yeni elektrikli araç merkezimizde üretiliyor.

Aynı zamanda marka 'multi energy' araçlara geçişi desteklemek ve müşterilerine daha fazla seçenek sunabilmek için Avrupa'daki üretim operasyonlarını dönüştürüyor. Markanın Valencia fabrikası Avrupa'da daha güçlü binek araç portföyü oluşturma planında kritik bir rol oynamaya ise devam ediyor."

Ford'dan yapıcı politika uyumuna çağrı

Markanın Avrupa stratejisi, değişen karbondioksit emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak ve elektrifikasyona geçiş sürecinde müşterilere uygun fiyatlı, çoklu enerji seçenekleri sunmak üzerine şekillendirildi. Avrupa'da elektrikli araçların payı yüzde 16,1 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran Avrupa'nın 2025 için koyduğu yeni araçların yüzde 25'inin elektrikli olma karbondioksit hedefinin oldukça gerisinde.

"Elektrifikasyondan herkesin faydalanmasını sağlamalı ve müşterilere seçim hakkı tanımalıyız; ister tamamen elektrikli ister hibrit araçlar olsun" diyen Baumbick "Buradaki amaç, geçiş sürecini tüm tüketiciler ve işletmeler için daha cazip ve daha erişilebilir hale getirmek; talebi zorlamak yerine teşvik etmek" açıklamasında bulundu.

Marka, elektrifikasyona başarılı bir geçiş için üç aşama öneriyor:

Hedeflerin gerçeklerle uyumlu hale gelmesi. Karbondioksit hedefleri pazarın adaptasyon hızına göre uyumlanmalı ve üreticilere güvenilir bir 10 yıllık planlama perspektifi sunulmalı. Bu, tüketicilere hibrit araçları daha uzun süre kullanma seçeneği tanımayı da kapsıyor; onları hazır olmadıkları bir sıçramaya zorlamak yerine geçişi kolaylaştırmalıyız.

Geçişin teşvik edilmesi. Avrupa'daki üreticiler elektrikli araçlara milyarlarca euro yatırım yaptı. Hükümetler bu çabayı, tutarlı satın alma teşvikleri ve yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmayan, kırsal bölgelere kadar uzanan bir şarj altyapısıyla desteklemeli.

İşleyen ekonominin desteklenmesi. Ticari araçlara yönelik mevcut yaklaşım, Avrupa'nın bel kemiğine ekonomik bir yük getiriyor. Satın alınan yeni ticari araçların sadece yüzde 8'i elektrikli. Bu araçlar tesisatçılar, çiçekçiler ve inşaatçılar için birer iş aracı. Ticari araçlara yönelik agresif karbondioksit hedefleri, Avrupa GSYİH'sinin yüzde 50'sinden fazlasını üreten küçük ve orta ölçekli işletmeleri haksız yere cezalandırıyor. - İSTANBUL