Ağustos enflasyonu açıklandı: Yıllık TÜFE yüzde 31,51, kira artışı yüzde 31,79
- TÜFE ağustosta aylık yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,57 arttı Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 oldu Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylülde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,79, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,76 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,57 artış gösterdi.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,51 yükseliş kaydetti.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 20,88, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 27,95 artış gerçekleşti.
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylülde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 1,86 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,52 olacağı hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|5,03
|4,84
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|3,06
|2,67
|Şubat
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|2,27
|2,96
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|2,12
|2,43
|Mart
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|3,16
|2,46
|1,94
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|3,29
|1,88
|2,30
|Nisan
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|3,18
|3
|4,18
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|3,60
|2,76
|3,17
|Mayıs
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|3,37
|1,53
|1,71
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|1,96
|2,48
|2,75
|Haziran
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|1,64
|1,37
|0,99
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|1,38
|2,46
|1,8
|Temmuz
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|3,23
|2,06
|1,78
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|1,94
|1,73
|1,52
|Ağustos
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|2,47
|2,04
|1,84
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|1,68
|2,48
|2,57
|Eylül
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|2,97
|3,23
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|1,37
|2,52
|Ekim
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|2,88
|2,55
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|1,29
|1,63
|Kasım
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|2,24
|0,87
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|0,66
|0,84
|Aralık
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|1,03
|0,89
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|0,4
|0,75
|Yıllık değişim
|Ay/Yıl
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|42,12
|30,65
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|27,2
|27,17
|Şubat
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|39,05
|31,53
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|25,21
|27,56
|Mart
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|68,50
|38,1
|30,87
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|51,47
|23,5
|28,08
|Nisan
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|69,80
|37,86
|32,37
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|55,66
|22,5
|28,59
|Mayıs
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|75,45
|35,41
|32,61
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|57,68
|23,13
|28,93
|Haziran
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|71,6
|35,05
|32,11
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|50,09
|24,45
|28,09
|Temmuz
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|61,78
|33,52
|31,75
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|41,37
|24,19
|27,83
|Ağustos
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|51,97
|32,95
|31,51
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|35,75
|25,16
|27,95
|Eylül
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|49,38
|33,29
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|33,09
|26,59
|Ekim
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|48,58
|32,87
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|32,24
|27,00
|Kasım
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|47,09
|31,07
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|29,47
|27,23
|Aralık
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|44,38
|30,89
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
|28,52
|27,67