Fiat'ın yeni modeli 600e, 2024 Yılının Yeni Otomobili seçildi

Fiat'ın yeni modeli 600e, İtalya'nın otomotiv dergisi Quattroruote tarafından, "2024 Yılının Yeni Otomobili" seçildi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, FIAT'ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 600e, tanıtıldığı günden bu yana otomobil tutkunları tarafından beğenilmeye devam ediyor.

Markanın yeni elektrikli modeli, İtalya'nın önde gelen otomotiv yayını Quattroruote tarafından "La Novità 2024" ödülünü kazandı. Derginin web sitesinden online olarak oy kullanan okuyucular tarafından 2024 yılının en beğenilen otomobili olarak seçilen 600e, "2024 Yılının Yeni Otomobili" unvanını aldı.

Quattroruote editörleri, 2023'te sunulan yeni modeller arasından 20 aday belirledi. Bu değerlendirmenin ardından okuyucular ise online olarak oylamaya katılarak adaylar arasından Fiat 600e'yi tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIAT CEO'su ve Stellantis CMO'su Olivier Francois, 600e'nin yılın yeni otomobili seçilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Quattroruote'nin seçici ve dikkatli okurları, asırlık bir sevgiyi paylaştığımız İtalyan ailelerin yeni aracı olacak ve bu yıl içinde mild hibrit versiyonu satışa sunulacak yeni 600'ü onurlandırdılar' dedi.

FIAT sekizinci ödülünü aldı

Açıklamaya göre, 600e'nin okuyucular tarafından "2024 Yılının Yeni Otomobili" seçilmesiyle birlikte FIAT, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Marka böylelikle, 2000'den bu yana her yıl gerçekleştirilen Quattroruote ödüllerinde sekizinci kez ödül almayı başardı.

600e'den önce 2021 yılında 500e ile ödül alan FIAT, aynı zamanda 500X (2016), 500 L (2013), 500 (2008), Punto (2006), Panda (2004) ve Stilo (2002) ile bu unvanın sahibi olmuştu.

600e ise FIAT'ın en yeni elektrikli modeli olarak tanıtılmasından bu yana üç ödül alarak Avrupa'da övgüleri toplamaya başladı. Geçen yıl Ekim ayında Auto Europa "Popüler Jüri Ödülü"nü ve şehir otomobilleri kategorisinde Alman "Carwow 2024 Yılın Otomobili Ödülü"nün de kazananı oldu.