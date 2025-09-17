Haberler

FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü

FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü
ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizini 25 baz puan düşüren FED'in bu kararı sonrası altın rekor kırarken, dolarda sert düşüş görüldü. Euro/Dolar paritesi ise yükselişe geçti.

Amerikan Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,00 - 4,25 aralığına çekti. Fed en son 18 Aralık 2024'te faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 ile 4,50 seviyesine çekmişti.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

FED faizleri 25 baz puan indirdikten sonra piyasalarda hareketlilik görüldü.

Ons altın faiz kararı öncesinde 3 bin 687 dolar civarında bulunuyordu kararın hemen ardından 3 bin 708 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle resmi rakamlarda 4 bin 919 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 33 lirada bulunuyor.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Dolar endeksi ise faiz kararı öncesinde 96,72 puanda hareketleniyordu faiz indiriminin hemen ardından 96,21 puana kadar sert geri çekildi.

EURO/DOLAR'DA SERT YÜKSELİŞ

Euro Dolar paritesi ise karar öncesinde 1.18 seviyesi civarında bulunuyordu faiz indiriminin ardından Euro Dolar paritesi 1.19 seviyesine yükseldi

EURO/TL REKOR KIRDI

Son günler dolar tarafındaki zayıflığın etkisiyle eurodaki değerlenme rekorları meydana getirdi. euro/TL bugün 49 liraya yükselerek rekor kırmıştı. Fed'in faiz indiriminin ardında 49,19 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesine gördü.


