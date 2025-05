Ev tekstilinde 'HOMETEX' rüzgarı esti

Türkiye ekonomisine 3 milyar doların üzerinde katkı sağlayan ev tekstili sektörünün dünyadaki en prestijli uluslararası buluşmalarından HOMETEX Fuarı sektörün dış ticaret hacmine katkı sağlamaya bu yıl da sürdürdü. 4 gün boyunca 175 bini aşkın ziyaretin gerçekleştiği fuarda yüzlerce yerli ve yabancı firma yeni ürünlerini sergiledi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, sektörün küresel oyuncularını 20-23 Mayıs tarihleri arasında bir araya getirdi. Bu yıl 11 holde toplam 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen HOMETEX, 700'den fazla firmanın yenilikçi koleksiyonlarına ve ileri teknoloji ürünlerine ev sahipliği yaptı.

Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcılar HOMETEX'te bir araya gelerek sektöre yön verecek iş birliklerine imza attı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunarken, fuara Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok farklı destinasyonlardan potansiyel alıcılar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından üretici firmaların stant açarak yeni sezon ürünlerini görücüye çıkarttığı fuarda Bursa'dan 216, İstanbul'dan 191, Denizli'den 97 firmanın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden firmalar katılımcı olarak yer aldı.

Ev tekstilinde 2026-27 trendlerinin sergilendiği trend alanı "Beyond Boundaries- Sınırların Ötesinde" teması ile ilhamın merkezi oldu. Fuar alanında oluşturulan Design Hub'larda ise tasarımcılar yenilikçi, estetik ve fonksiyonel tasarımları sergilendi. Fuarda ayrıca tematik sergi alanları da oluşturulurken düzenlenen seminerlerde ise sektörün önde gelen isimleri bilgi ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarı kar odaklı bir anlayıştan ziyade firmaların dış ticaretine katkı sunacak, sektörün gelişimini önceleyecek bir vizyonla kurguladıklarını söyledi. HOMETEX'in dünya ölçeğinde çok daha güçlü, çok daha katılımcı ve çok daha vizyoner bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Başkan Burkay, Türk ev tekstili sektörünün 190'dan fazla ülkeye yılda 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan stratejik bir sektör haline geldiğini kaydetti. Başkan Burkay, "Bu yıl küresel ölçekte birçok fuarın daraldığı bir konjonktürde, fuar alanımızı tamamen doldurmayı başardık. 700'ün üzerinde katılımcı firmayla bu yıl da HOMETEX sektörün kalbinin attığı, yeni iş birliklerinin kurulduğu bir merkez haline geldi. Alım heyetlerinden trend alanlarına, seminerlerden sergilere kadar zengin içeriğiyle HOMETEX 2025, örnek bir buluşmaya dönüştü. BTSO olarak biz de sektörümüzün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmesi için fuarcılığı stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz KFA Fuarcılık, firmalarımızın ihracat yolculuklarına yaptığı rehberlik ve organizasyon becerisiyle Türkiye'nin en büyük fuarcılık şirketlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX Fuarı'nın sektörün dış ticaret hacmine katan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Sektörün birlik ve beraberliği ile fuarı geliştirerek dünyanın en önemli fuarından biri haline getirdiklerini dile getiren Bayram, tarihi mirasını çağdaş üretim kabiliyetiyle birleştirerek, dünya pazarlarında saygın bir konuma ulaşan sektörün iş hacmine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nın sektöre marka değeri, bilinirlilik ve ticari katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayacak kültürel bir misyon taşıdığını kaydeden Bayram, "32 yıldır bu görkemli fuarı gerçekleştiren, Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayan, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD, Türkiye'de 30 ilde 2 bine yakın üyesi bulunan büyük bir sivil toplum kuruluşudur. Fuarımız yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda ortak aklın, stratejik vizyonun ve iş birliği kültürünün gelişeceği bir ekosistem olarak öne çıkıyor. 32 yıldır devam eden bu görkemli ve büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor sektörümüze daha fazla değer katmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TETSİAD Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak, Türk tekstilcisinin sürekli ürünlerinde ve üretimlerde her zaman geliştiğini ve dünya trendlerini belirlediğini söyledi. "Fuarlar bizim için vazgeçilmezdir" mesajı veren Ocak, "Çok şükür alnımızın akıyla güzel bir fuarı tamamladık. Katılımcılar organizasyondan oldukça memnun. Yabancı sayısına geçen yıla göre önemli bir artış yaşandı. Katılımcı sayısı da geçen seneye göre arttı. Fuarımız daha iyi noktalara doğru ilerliyor. Uzun yıllardır bu kadar moralli değildik. Şu anda daha fazla çalışmaya ve ihracatımızı geliştirmeye hep beraber gayret edeceğiz. İnşallah güzel işlere imza atılacak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın ihracatı artırıcı bir rol üstlendiğini ifade ederek, "HOMETEX Fuarı İFM'de düzenlenen en nitelikli ve en büyük fuarların başında geliyor. Katılan firmalarımız büyük bir gayretle ve özenerek stantlarını hazırlamışlar. Fuara bu yıl da ciddi bir katılım oldu. Sektörün çok büyük bir iş hacmi var. Sektörde yaşanan bazı sıkıntılara rağmen firmalarımız HOMETEX'te ihracatı daha yukarı taşımanın gayreti içerisinde. Ülkemize değer katan tüm firmalarımızı kutluyorum. TETSİAD bu konuda başından beri güzel bir süreç yürütüyor. Organizasyonu gerçekleştiren KFA Fuarcılık ile güzel bir iş ortaya çıktı. Emeği geçen TETSİAD, BTSO ve İştiraki KFA Fuarcılık'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fuara dünyanın farklı coğrafyalarından nitelikli alıcılar, katılımcı firmalarla işbirliği masasında buluştu. Yunanistan'dan gelen sektör temsilcisi Katherini Tsatsomorırou, HOMETEX fuarının sektördeki en büyük buluşmalardan birisi olduğunu belirterek, "Yeni trendleri ve yeni renkleri bu fuarda çok iyi gözlemledik. Her geçen sene fuar kendini geliştiriyor. Bütün ürünleri bir arada görme imkanı buldum. Önümüzdeki sene de fuara katılacağım" dedi. Sırbistan'dan gelen Jovan Guberinic, 10. kez geldiği fuarın kendisi için büyük anlam taşıdığını ve her geldiğinde fuarda önemli işbirlikleri yaptığını söyledi. Tunus'tan gelen Bassem Hakim, fuarın dünyada stratejik bir konuma sahip olduğunu ve her sene organizasyona katılmaya gayret gösterdiğini belirtti. Avusturya'dan gelen Veenu Kanwar ise otel ve ev tekstili konusunda yatırım yaptıklarını belirterek "Fuarın kalitesi oldukça yüksek. Koleksiyonumuza katacağımız ürünleri buradan rahatlıkla bulabiliyoruz." diye konuştu. Dubai'den gelen Ajay Bikram ise fuardan yeni nesil tasarımlarla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve yeni iş bağlantıları kurduğunu vurguladı.

Ev tekstili sektörünün buluşması önümüzdeki sene 19-22 May 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - BURSA