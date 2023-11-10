Eskişehir Esnafı Zor Durumda: Kiralar Katlandı, Vergiler Arttı

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, "Zor bir yıl pandemiden sonra toparlama süreci epey zor geçiyor. Seçimlerden sonra da verilen vaatler, yükselen döviz girdileri, akaryakıt girdileri, kiralar, stopajlar, KDV'ler, vergiler hepsi aldı başını gidiyor. Esnafımız çok zor bir süreç geçiriyor. Buna bir önlem, destek bekliyorduk hükümetten ama şu anda yok. Ancak ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Kiralar biliyorsunuz katladı gitti. Yani mülk sahipleri ile kiracılar arasında epey husumetler oluşmaya başladı" dedi.

Eskişehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, esnafın yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Bilen, şunları söyledi:

"ANCAK AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

"Tabi zor bir yıl pandemiden sonra toparlama süreci epey zor geçiyor. Seçimlerden sonra da verilen vaatler, yükselen döviz girdileri, akaryakıt girdileri, kiralar, stopajlar, KDV'ler, vergiler hepsi aldı başını gidiyor. Esnafımız çok zor bir süreç geçiriyor. Buna bir önlem, destek bekliyorduk hükümetten ama şu anda yok. Ancak ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Kiralar biliyorsunuz katladı gitti. Yani mülk sahipleri ile kiracılar arasında epey husumetler oluşmaya başladı. Bu çok büyük bir sorun yaratmaya başladı bize. Stopajlar büyük yük üzerimizde. Kira stopajları. Yani mülk sahibinin elde etmiş olduğu karın vergisini biz ödüyoruz. Bu haksızlık. Hükümetimiz buna da çok ciddi el atmalı ivedilikle çünkü bu enflasyon yaratıyor. Bizim girdilerimizi, maliyetlerimizi yükseltiyor. Ciddi yükselmeler var. Geçmişte KDV yüzde 1 ile alıyorduk, yüzde 1 ile çıkıyorduk. KDV'ler yüzde 8'e çıktı akabinde yüzde 10'a. Arada yüzde 9 KDV farkı oluştur. Bu da çok ciddi maliyetler getiriyor bize. Bu parayı biz biriktiremiyoruz. Esnaf bu kadar borç içinde olduğundan biz bunu tahsis ediyoruz vatandaştan ama aradaki yüzde 9 KDV'yi bunu ay sonunda vergi dairesine yatırmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla buna farklı bir çözüm çare bulmak lazım. Böyle bir para biriktiremiyoruz. Kar marjımızdan feragat etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ayakta kalma mücadelesi veriyoruz.

"BİZİM İŞLETMELERİMİZ OLMASA BANKLARIN KARTLARI NEYE YARAR?"

Mehmet Şimşek düzelteceğim diyor. Biz de bekliyoruz, umutluyuz. Umudumuzu kaybetmiş değiliz. İnşallah daha iyi günler bekliyoruz. Bir piyasa otursun, bir dövizin kuru otursun, belli olsun. Tüm beklentimiz bu. Son zamanlarda Merkez Bankası'nın faizleri yükselmesiyle birlikte bankalar da kendilerine göre ayarlar çekiyorlar ama burada bize çok ciddi bir maliyet yükü getiren kredi kartı pos komisyonu belirlediler. Bu pos komisyonları da ne hikmetse faizlerle birlikte artmaktadır. Dolayısıyla buna da bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Bunu şöyle izah etmek istiyorum; mesela emekliler, devlet memurları veya işçiler bankalardan maaş alıyorlar. Aldıkları maaş karşılığı da promosyon alıyorlar. Bizler de onların aldıkları kadar maaşları kadar günlük ciro yapıyoruz. Dolayısıyla da bankalar günlük bizim paramızı kullanmaktadırlar yani gecelik repo diye bir şey var. Bizim gecelik repoda günlük bir memurun çektiği maaş kadar bizim ciromuzu biz günlük çekmekteyiz bankadan. Dolayısıyla da bu cironun karşılığından yüzde 4'e varan komisyonlar kesmektedir yani bunlar çok ciddi rakamlardır. Bizim maliyetimizi yükselten rakamlardır. Bankalar, ortalama bir esnaf günlük 30 bin lira satış yapmakta dolayısıyla günlük bin liranın üzerinde komisyon kesmektedir. Yani ay sonunda da 30-40 bin lira komisyon kesiyorlar. Dolayısıyla bu çok ciddi maliyetler getiriyor. Bizim de giderlerimize yansıyor. Dolayısıyla da vatandaşa yansıyor. Bizim devletten, belediyeden, Ticaret Bakanlığı'ndan, BDDK'dan talebimiz komisyonları nasıl ki emeklilere, işçilere ve memurlara promosyon veriyorlarsa bize de bu komisyonların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bu kazan kazan. Onların kredi kartı varsa bizim de işletmelerimiz var. Bizim işletmelerimiz olmasa bankların kartları neye yarar? Kazan kazan çerçevesinde bu işi çözebileceğimizi düşünüyorum. Buna da bir an evvel el atmamız gerekiyor çünkü bunlar çok ciddi maliyetler bunlar."