Eskişehir'de Yaz Meyveleri Sezonu Kapanıyor

Eskişehir'de manav tezgahlarında yaz meyvelerinin sezonu kapanırken, yerini kış meyveleri almaya başladı.

Eskişehir'de yaz sıcakları etkisini kaybetmeye başlarken, tezgahlardan yaz meyveleri geri çekilmeye başlandı. Tezgahlarda mandalina, armut, portakal gibi meyvelerin olduğu gözlemlendi. Manav satıcıları şeftali, erik, çilek gibi meyvelerin sezonunun kapanacağını belirterek, portakal, mandalina greyfurt, kivi, elmanın tezgahlarda yerini alacağını söyledi.

"Vatandaşın talebi azaldı"

Eskişehir'de bir manavın mağaza sorumluluğunu yapan Murat Kestel, yaz meyvelerinin yavaş yavaş düştüğünü ifade etti. Birkaç gündür vatandaşların okul alışverişine ağırlık vermesinden dolayı meyve satışlarının yavaşladığını dile getiren Kestel, "Tezgahlarda yaz meyve satışları devam ediyor. Mevsim yavaş yavaş kışa dönüyor. Yaz meyveleri arasında üzüm kalır. Şeftali, armut, erik, çilek gibi meyveler tezgahtan kalacak. Sonra portakal, mandalina, elma, muz tezgahlarda olacaktır. Vatandaşlar son günlerde okul ihtiyaçlarına ağırlık verdiği için satışlarımız biraz yavaşladı. Vatandaşın talebi azaldı. Ama yine işlerimiz artacaktır. Bir ay sonra kış meyveleri tamamen tezgahlara gelir. Portakal, mandalina, greyfurt satışları birkaç hafta sonra başlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR