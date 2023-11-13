Erzurum'un hayvan yetiştiriciliği güçlü yönleriyle öne çıkıyor

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, Erzurum ilinin hayvan yetiştiriciliği açısından güçlü yönleri olduğu belirtildi. İldeki iklimsel ve ekolojik şartlar, yem bitkisi üretimi, mera alanları ve geçmişten gelen hayvancılık kültürü, hayvan yetiştiriciliği ile ilişkilendiriliyor. Araştırmada ayrıca, Erzurum'un hayvan varlığı ve mera kapasitesi arasındaki dengesizlikler de vurgulandı.

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan araştırmada Erzurum ilinin hayvan yetiştiriciliği açısından güçlü yönlerinin olduğu belirtildi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Doç. Dr. Sinan Kopuzlu, Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan araştırmasında; Erzurum'un iklimsel ve ekolojik şartlarının, yem bitkisi üretimi, mera alanları, bu meralardaki bitki florası, geçmişten gelen hayvancılık kültürünün bilinmesi ve hayvancılığın il ekonomisine katkısı düşünüldüğünde hayvan yetiştiriciliği ile özdeşleştirildiği dile getirildi.

Erzurum'un toplam büyükbaş (sığır) ve küçükbaş hayvan varlığı 2022 verilerine 782 bin büyükbaş ve 703 bin 561 küçükbaş olduğunu ifade edilen araştırmada "Mevcut hayvan varlığının Kuzey Doğu Anadolu bölgesi içindeki ortalama payı yaklaşık büyükbaşlar için yüzde 33,46 ve küçükbaşlar için yüzde 17,65 civarında belirlenmiştir. İlin hayvan varlığının BBHB (büyükbaş hayvan birimi) cinsinden toplam değeri büyükbaşlar için 615 bin 960 BBHB ve küçükbaşlar için 87 bin 601 BBHB'dir. Mera alanlarının kapasitesi ile bu meralarda otlayan hayvanların BBHB olarak karşılaştırdığımızda, ilin genelinde hayvan sayısının mera kapasitesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, hayvan yetiştiriciliği dikkate alındığında, Erzurum ilinin çok sayıda güçlü yönlerinin olduğu ve buna bağlı olarak da yetiştiricilere önemli fırsatlar sunabildiği ortaya konulmuştur." denildi.

Erzurum'un 6 ilçesinde yer alan meraların mevcut kapasitesinin o ilçelerde yetiştirilen büyükbaş (sığır) ve küçükbaş hayvanlar tarafından kullanılmadığı belirtilen araştırmada, "Bu nedenle söz konusu ilçelerde mera kapasitesine ulaşılıncaya kadar hayvan ilavesi yapılabileceği ortaya konulmuştur. Diğer taraftan 20 ilçenin 13'ünde meraların kapasitesinin üzerinde kullanıldığı belirlenmiştir. Erzurum ili iklimsel ve ekolojik şartları, yem bitkisi üretimi, mera alanları, bu meralardaki bitki florası, geçmişten gelen hayvancılık kültürünün bilinmesi ve hayvancılığın il ekonomisine katkısı düşünüldüğünde hayvan yetiştiriciliği ile özdeşleştirilmiş bir il konumundadır." - ERZURUM