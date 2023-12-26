Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda Enflasyon Düzeltmesi Semineri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), "Enflasyon Düzeltmesi Özellikli Durumlar, Mevzuat ve Uygulama" konulu bir seminer düzenlendi.

Yeminli Mali Müşavir Taştan Seçer tarafından ETSO Meclis Salonu'nda verilen seminere, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ile Meclis üyeleri, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu, mali müşavirler ve firma temsilcileri katıldı.

Yeminli Mali Müşavir Seçer seminerde; 'Mevzuatta Enflasyon Düzeltmesi', 'Kimler Enflasyon Düzeltmesi Yapacak?', 'Enflasyon Düzeltmesi Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar', 'Geçmişten Bugüne Yapılan Enflasyon Düzeltmesi', 'Düzeltme Hangi Varlıklar İçin Yapılacak?', '2023 Yılı Düzeltmesinin Vergi Etkisi', 'Enflasyon Düzeltmesinde Sıralama', 'Düzeltmeye Esas Tutarın Tespiti', 'Katsayının Hesaplanması', 'Vergisel Etki Analizi', 'Mali Tablolara Etki Analizi' ve 'Enflasyon Muhasebesine Giderken Yol Haritası' konu başlıklarında bilgilendirmeler yaptı.

Enflasyon düzeltmesinin, şirketler ve iş ortaklıkları dahil, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılacağını belirten Taştan Seçer, "Yani bir işletmenin enflasyon düzeltmesi yapması için; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması ve bilanço esasına göre defter tutması şeklinde iki şart öngörülmüştür" diye konuştu.

ETSO'daki seminer, Seçer'in katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. - ERZURUM