Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Dubai'ye İş Gezisi Düzenledi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Üyeleri ve Oda üyesi firmaların temsilcilerinden oluşan 25 kişilik bir heyet, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) oluşturan 7 emirlikten biri olan Dubai'ye düzenlenen iş gezisine katıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Üyeleri ve Oda üyesi firmaların temsilcilerinden oluşan 25 kişilik bir heyet, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) oluşturan 7 emirlikten biri olan Dubai'ye düzenlenen iş gezisine katıldı.

Kafile başkanlığını ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya'nın yaptığı heyet, KOSGEB'in desteklediği iş gezisi programı çerçevesinde ilk olarak, 4-7 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen ve Türk firmalarının da stant açtığı, '44. The Bıg5 Global - Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'nı ziyaret etti. ETSO heyeti, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Milli ve Prestijli Fuarlar' arasında yer alan ve yapı-inşaat sektöründe uluslararası çapta faaliyet gösteren firmaları buluşturan fuarda stantları gezerek bilgi aldılar.

ETSO heyeti Dubai programının ikinci gününde ise; Dubai Ticaret Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına iştirak etti. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Ali Bin Rashed Lootah'ın da katıldığı toplantıda, Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) iş fırsatları ve körfez ülkelerinin potansiyeli hakkında bir sunum yaptı.

Türk iş insanlarına BAE'deki iş kültürüyle ilgili ipuçlarının verildiği sunumda, Körfez ülkelerinin Türk iş dünyasına yönelik fırsatları anlatıldı, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret potansiyeliyle ilgili bilgiler verildi. ETSO heyeti Dubai'deki programın son günü, "44. The Big Global Dubai" fuarını bir kez daha ziyaret ettikten sonra Erzurum'a dönecek. - ERZURUM