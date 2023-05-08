Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 154,46 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 154,46 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|120,00
|195,00
|154,46
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|8,50
|8,50
|HTS
|Nohut
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
Erzurum Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500