Haberler

Ercan Avcı'nın Tekstil İmparatorluğu: 45 Yıllık Yorgancılıktan Fabrika Sahipliğine

Ercan Avcı'nın Tekstil İmparatorluğu: 45 Yıllık Yorgancılıktan Fabrika Sahipliğine
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yorgancılıkla başlayıp tekstil sektörüne adım atan Ercan Avcı, kısa sürede büyük bir üretim tesisine sahip oldu. Yeni yatırımı ile 20 kişilik bir ekip kurarak Türkiye'nin dört bir yanına iş kıyafeti üretimine başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 10 metrekarelik küçük bir dükkanda yıllarca yorgancılık yapan Ercan Avcı, 1,5 dönümlük kapalı alanda iş kıyafeti üretimi gerçekleştiren bir tekstil tesisinin sahibi oldu.

Avcı, işe ilk etapta 20 personelle başladıklarını belirterek üretim ağının kısa sürede ülke geneline yayıldığını söyledi.

Alaplı ilçesinde yaşayan Ercan Avcı, babasından devraldığı yorgancılığı 45 yıl sürdürdüğünü, ancak mesleğin artık sürdürülebilir olmadığını görmesi üzerine tekstile yöneldiğini ifade etti. İlk dikimlerini özel sipariş üzerine yaptığını, beğenilmesiyle birlikte işi büyüttüğünü ve bugün 15–20 çalışanla üretim yaptıklarını aktardı. Tesisin bin beş yüz metrekare olduğunu belirten Avcı, ileride 100 kişinin çalışacağı daha büyük bir üretim alanı kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Altı yedi ayda bu kadar hızlı büyüme beklemediklerini vurgulayan Avcı, yorgancılığı tamamen bırakmadığını, özel sipariş geldiğinde hala kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi.

Avcı, "Babamın mesleği yorgancılık. Ben 45 sene bu işi yaptım. Ancak belli bir yaştan sonra yorgancılığın sürdürülemediğini gördüm ve tekstile yönelmek istedim. İlk dikimlerimi özel sipariş olarak yaptım, beğenildi. Bunun üzerine işi büyüttüm. Şu an 15–20 çalışanımız var. Talepler güzel. Hedefim daha büyük bir fabrika kurmak."

Türkiye'nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, özellikle Hatay'a yoğun şekilde iş kıyafeti gönderdiklerini, Gürcistan ile temasların sürdüğünü ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Burası bin beş yüz metrekare bir tesis. İleride 100 kişinin çalışacağı büyük bir alan oluşturmak istiyorum. Altı yedi ay oldu başlayalı, bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyorduk."

Yorgancılığı tamamen bırakmadığını da ifade eden Avcı, özel sipariş olduğunda hala kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi. Türkiye'nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, özellikle Hatay başta olmak üzere pek çok ile iş kıyafeti gönderdiklerini, Gürcistan ile görüşmelerin sürdüğünü ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıldığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
'Mobilyacı Mehmet' olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı

"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, bakın kim çıktı
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Öldürdüğüm adam yapay zeka" dedi, mahkeme gözünün yaşına bakmadı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.