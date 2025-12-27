Enerjide 2025 böyle geçti: Temmuz-aralık

Türkiye ve dünyada yılın ikinci yarısında enerji sektörü önemli gelişmelere sahne oldu. Türkiye'nin enerji filosuna 2 yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmesi, Diyarbakır, Gabar ve Batman'daki petrol keşifleri ve Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışının başlaması bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Enerji arz güvenliğini sağlama ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda Türkiye, yılın ikinci yarısında enerji filosuna 2 yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmesiyle dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükseldi.

Üretim açısından Türkiye için bir dönüm noktası ise Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaklaşık 4 milyar dolarlık petrol rezervinin keşfedilmesi oldu.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi, 75 bin 615 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı.

Bu dönemde yatırım tutarı yaklaşık 4 milyar dolar ve toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücünde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES ve RES-2025 yarışmaları yapıldı.

Suriye'de yaşamın tekrar normale döndürülebilmesi amacıyla Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilerek Suriye'ye verilmesiyle, Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı.

Bu dönemde, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı.

Türkiye nükleer enerjide ve nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde temel inşaat çalışmaları tamamlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı" ile net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacak yüksek teknoloji reaktörler, Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ve üniversitelerin katkısıyla ülkeye kazandırılacak.

Öte yandan Türkiye, yılın ikinci yarısında da enerji vizyonuna genişletecek ve ticari esnekliği güçlendirecek işbirliklerine imza attı. Bu kapsamda Umman, Libya, Pakistan, ABD, Gambiya, Gabon, Kuveyt ve Pakistan gibi ülkelerle enerji alanında ortaklık anlaşmaları yapıldı. Ayrıca Türkiye, 2026'da Pakistan'ın 3 deniz, 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, enerjide yılın ikinci yarısında öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ

Somali'de gerçekleştirdiği 234 günlük ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

14 TEMMUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

17 TEMMUZ

Türkiye ile Libya arasında madencilik ve enerji alanında iyi niyet anlaşması imzalandı.

18 TEMMUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin ocakta, diğerinin şubatta göreve hazır olacağını bildirdi.

31 TEMMUZ

Türkiye ile Gabon arasında enerji, hidrokarbon ve madencilik alanında 3 anlaşma imzalandı.

5 AĞUSTOS

Dünya Bankasından Türkiye'nin enerji iletim sisteminin dönüşümü için 748 milyon dolarlık uygun koşullu dış kaynak temin edildi.

27 AĞUSTOS

Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı.

9 EYLÜL

Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl geçerli olacak bir LNG alımı anlaşması, Oman LNG arasında işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

10 EYLÜL

BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere LNG tedarik anlaşması imzaladı.

24 EYLÜL

BOTAŞ ile Mercuria 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşmasına imza attı.

25 EYLÜL

Türkiye ile ABD nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

30 EYLÜL

Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını bildirdi.

6 EKİM

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yürütülecek Elektrik İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi'ni hayata geçirilmesi amacıyla Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşması imzalandı.

17 EKİM

Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

21 EKİM

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı Bakan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

23 EKİM

Bakan Bayraktar ile Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim bin Nasser Al Aufi tarafından "Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

31 EKİM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

9 KASIM

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz görevinde 1 yılını tamamladı.

23 KASIM

Türkiye, 2026'da düzenlenecek COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi oldu.

3 ARALIK

BOTAŞ, enerji şirketleri ENI ve SEFE ile uzun dönemli LNG tedarik anlaşması imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve LNG ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

4 ARALIK

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

11 ARALIK

Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, 100. gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu başarıyla tamamladı.

17 ARALIK

Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz ve LNG ithalatını 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.