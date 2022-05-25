Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Artık al tak çalıştır modelinden, yap tak çalıştır modeline geçmemiz lazım. Küçük adımlarla başladığımız bu süreçte bugün artık koşar adımlarla ilerliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Haberler

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