Üye Girişi
Haberler

Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar E-devlet'e akın etti. Maaşlarının miktarını öğrenmek için hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyenler, bür türlü sisteme bağlanamadı.

Emeklilere gelen yüzde 5 ek zamla en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkmasının ardından vatandaşlar sorgulama işlemi için e-devlete akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem çöktü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak. Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ

Emeklilere yapılan zam duyurusunun ardından vatandaşlar, maaşlarını öğrenmek için e-devlet sistemine akın etti.

Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.

Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

E-Devlet Finans Yaşam Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir? Prut Antlaşması nedir? Kimlerle, ne zaman imzalanmıştır? Prut Antlaşması hakkında bilgiler Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması sonuçları nedir? Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi! Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır? Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Rüyada para çalmak ne anlama gelir? Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para görmek! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir? E devlet ne zaman düzelecek 16 Ocak 2024? Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title