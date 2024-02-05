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Elektrikçi ve elektronikçi sektöründe ara elaman sıkıntısı uyarısı

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Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, sektördeki ara elaman sıkıntısına dikkat çekerek, zanaatkar sayısındaki düşüşün esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. Elektronik sektöründe yaşanan tamir ve onarım talebinin önemine işaret eden İl, ebeveynlere seslenerek çocuklarını meslek okullarına yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, sektördeki ara elaman sıkıntısına dikkat çekerek, "Bu konu bir krize doğru gidiyor" diye uyardı.

Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, zanaatkar sayısındaki düşüşün esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. Elektronik sektöründe yaşanan tamir ve onarım talebinin önemine işaret eden Eyüp İl, ebeveynlere seslenerek çocuklarını meslek okullarına yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Eyüp İl açıklamasında, "Ara elaman sıkıntısıyla boğuşuyoruz ve bu konu tam anlamıyla bir krize doğru gidiyor. Zanaatkar sayısı gün geçtikçe azalıyor. Esnafımız bu konuda çok zor durumda.

Teknoloji çağında yaşadığımız bugünlerde, her şey elektronikleşti ve enflasyon sebebiyle insanlar yeni ürünlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu da eldekilerle idare etmek anlamına geliyor. Bu yüzden bizim sektörümüzde, tamir ve onarıma inanılmaz bir rağbet var.

Ebeveynlere çağrım, çocuklarını meslek okullarından lütfen uzak tutmasınlar. Çünkü zanaatkarlar, günümüzde adeta altın çağını yaşıyor. İş bulamama gibi bir durumları olmadığı gibi, çok iyi maaşlarla çalışıyorlar.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz da bu konudaki sıkıntıları sürekli dile getiriyor ve biz de bu gündemi yüzde yüz destekliyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eyüp Ekonomi Güncel Haberler

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