Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Söz konusu dönemde en çok konut İstanbul'da satılırken, yabancılar arasında Türkiye'den en fazla ev alan 713 konutla Ruslar oldu.

Konut satışları ekimde %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı Ruslar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Ekimde en çok konut İstanbul'da satılırken, Türkiye'den en çok ev alan yabancı ise Ruslar oldu.

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