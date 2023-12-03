EİB'nin kasım ayı ihracatı 1 milyar 549 milyon dolara ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri kasım ayında ihracatını yüzde 2'lik artışla 1 milyar 549 milyon dolara taşıdı. EİB'nin 2022 yılı kasım ayı ihracatı 1 milyar 522 milyon dolar olmuştu. Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı ise; yüzde 5,2'lik artışla 21,8 milyar dolardan 23 milyar 11 milyon dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 11 aylık ihracatı yüzde 1'lik artışla 16 milyar 692 milyon dolar, son 1 yıllık ihracatı da yüzde 1'lik artışla 18 milyar 353 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve tarım ihracatı arttı

Ege Bölgesi'nde sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3'lük artışla 773,7 milyon dolardan, 794,8 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü de ihracatını yüzde 3'lük gelişimle 649 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseltti. Egeli maden ihracatçıları kasım ayında 82,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kasım ayında 205,5 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği altında zirvedeki yerini korurken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 146 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirve ortağı oldu. Su ürünleri sektörünün ihracatını domine ettiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 134,3 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde en çok ihracat yapan üçüncü birlik olurken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 20'lik artışla 93,4 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkardı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü kasım ayının ihracat artış rekortmeni

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 70'lik artışla 64 milyon dolardan 109 milyon dolara yükseltirken, Kasım ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. En büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği'ndeki ekonomik resesyon sonrasında ihracatta gerileme yaşayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracatı kasım ayında yüzde 15'lik düşüşle 110 milyon dolardan 94 milyon dolara indi. Ekonomik resesyonda kan kaybı yaşayan bir diğer birlik olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, kasım ayında 82,2 milyon dolar ihracatı kayda aldı. EMİB'nin 2022 yılı kasım ayındaki 99,5 milyon dolarlık ihracatı yüzde 22 erime yaşadı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği kasım ayında 69,4 milyon dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin kasım ayı ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kasım ayında da başarılarına yen bir halka ekledi. ETHİB ihracatını yüzde 41'lik artışla 36 milyon dolardan 51 milyon dolara çıkarırken yıllık ihracatta 490 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlama ve yeni sezonda rekolte düşüşü nedeniyle eski başarılı günlerini arar oldu. EZZİB'in ihracatı kasım ayında yüzde 30'luk düşüşle 45 milyon dolardan 31 milyon dolara indi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği kasım ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatına 11 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörlerin ihracat performansı irdelendiğinde kimya sektörü zirvedeki yerini korudu. 2022 yılı kasım ayındaki 110 milyon dolarlık ihracatını yüzde 35'lik artışla 149 milyon dolara çıkaran kimya sektörü yıllık bazda 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Bölgesi'nde yerleşik otomotiv endüstrisi ihracatçıları kasım ayında yüzde 10'luk artışla 96 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, elektrik ve elektronik sektörü 60 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 50 milyon dolar, makine sektörü 44 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Bölgesi 2 milyar 669 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Ege Bölgesi 2023 yılı kasım ayında 2 milyar 669 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Bölgesi'nin 11 aylık ihracatı 28 milyar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İzmir'de 2 serbest bölge 11 ayda 3 milyar 44 milyon dolar ihracat yaptı

Kasım ayında İzmir 1 milyar 486 milyon dolarlık tutarla Ege Bölgesi ihracatından aslan payını aldı. İzmir'in kasım ayında ihracatı yüzde 7,5 artış gösterirken, İzmir'in ihracatına iki serbest bölgenin katkısı kasım ayında 290 milyon dolara ulaştı. İki serbest bölge 11 aylık dönemde 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

"Tüm olumsuzluklara rağmen ihracat hedeflerimizi tutturduk"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılında çifte seçim, yakın coğrafyamızdaki savaşlar, küresel ekonomideki resesyon ve asrın felaketi niteliğindeki depremlere rağmen Türk ihracatçısının özverisiyle ihracat rakamlarının geri gitmediğini, tüm olumsuzluklara rağmen ihracat hedeflerini tutturduklarını, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2023 yılını 18,5 milyar dolar bandında bir ihracatla geride bırakacaklarını dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğiyle tarih boyunca Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizen Eskinazi, "2023 yılını da yaklaşık 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla geride bırakacağız. 2024 yılında 15 uluslararası fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yapacağız. Her sektörde yapacağımız URGE ve TURQUALITY projeleri, tasarım yarışmaları, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleriyle ihracatçılarımızın önünü açmak istiyoruz. 2024 yılının ilk yarısı durgunluğa gebe olmakla birlikte ihracatçıların finansmana erişimindeki sorunlar giderildiği, yüksek enflasyon kontrol altına alındığı, döviz kurları üzerine baskı yapılmadığı ve enerji fiyatlarının ihracat maliyetleri içerisindeki payı eski seviyelere düşürüldüğü takdirde 2024 yılında Türkiye'nin 267 milyar dolar ihracat hedefine 20 milyar dolar katkı sağlayabilecek güçteyiz. Ekonomi yönetimi gerekli adımları attığı takdirde ihracatçılar olarak Türk ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı verebilecek konumda olmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik, İnovasyon, tasarım, mesleki eğitim, pazarlama 2024 yılında yoğunlaşacağımız başlıklar olacak" dedi. - İZMİR