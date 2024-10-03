EİB'den Eylül ayında 1 milyar 542 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri eylül ayında 1 milyar 542 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB, 2023 yılı eylül ayındaki 1 milyar 511 milyon dolarlık ihracatını yüzde 2 ileri taşımış oldu.

EİB'nin 2024 yılının 9 aylık döneminde ihracatı yatay bir seyirle 13 milyar 626 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı da 18 milyar 203 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında Türkiye'nin ihracatıysa yüzde 1,8'lik kayıpla 22 milyar 411 milyon dolardan 22 milyar 7 milyon dolara geriledi.

EİB bünyesindeki sanayi sektörleri eylül ayında 775,5 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterirken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 11'lik artışla 592 milyon dolardan 655,6 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran madencilik sektörü eylül ayında ihracatını yüzde 30 artırdı ve 110 milyon dolarlık ihracatla başarılarına yeni bir halka ekledi.

Eylül ayında, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi ihracatını artırmayı başarırken, 4 tanesi 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamının gerisinde kaldı.

Demir zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, eylül ayında 213,5 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 16'lık artışla 128 milyon dolardan 149 milyon dolara taşıdı ve zirve ortaklığını sürdürdü.

İhracat artış rekortmeni kuru meyve

2024/25 sezonunda kuru incir ihracatının iki hafta öne çekilmesi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin eylül ayı ihracatının yüzde 44'lük artışla 82 milyon dolardan 118,6 milyon dolara ulaşmasını sağladı. EKMİB, eylül ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Hazırgiyim ihracatı 3 aydır artıyor

Döviz kurundaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması ve ihraç pazarlarındaki resesyon nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, temmuz ve ağustos ayından sonra eylül ayında da ihracatını yüzde 7'lik artışla 109 milyon dolardan 117 milyon dolara taşıdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, eylül ayında 113 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterirken, son 1 yıllık ihracatı 1 milyar 350 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Maden ihracatı yüzde 30 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği eylül ayında 2024 yılındaki başarı halkalarına bir yenisini ekledi. Eylül ayında ihracatını yüzde 30'luk artışla 85 milyon dolardan 110 milyon dolara ilerleten EMİB, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 13'lük yükselişle 1 milyar 91 milyon dolardan 1 milyar 237 milyon dolara ilerletti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği eylül ayında 82 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2023 yılı eylül ayındaki 77 milyon dolarlık ihracatını yüzde 7 artırmayı başardı.

Türkiye'deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2024 yılı eylül ayında Türkiye'ye 74,3 milyon dolar döviz kazandırdı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde birleştiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında 73 milyon dolar ihracat yaptı.

Yeni sezona hazırlanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği eylül ayını 44 milyon 102 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Emek yoğun sektörlerin yaşadığı sıkıntıları yoğun bir şekilde yaşayan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği eylül ayında 32 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13,3 milyon dolarlık ihracatla eylül ayını tamamladı.

Ege Bölgesi'nin eylül ayı ihracatı 2 milyar 656 milyon dolar

Ege Bölgesi'nin eylül ayı ihracatı 2 milyar 656 milyon dolar olurken, İzmir, 1 milyar 408 milyon dolarlık ihracata imza attı. İzmir'in ihracatını iki serbest bölge 278 milyon dolarlık destek verdi. İzmir, Ege Bölgesi ihracatından yüzde 53 pay aldı.

Manisa, 488 milyon dolarlık ihracatla İzmir'i takibini sürdürürken, Denizli, eylül ayında 400 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Aydın, 93,6 milyon dolarlık ihracatla eylül ayını geride bırakırken, Muğla 89 milyon dolar, Balıkesir 85 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdiler.

Eylül ayında Kütahya 35 milyon dolarlık, Afyon 29 milyon dolarlık ve Uşak 27,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyar 522 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korurken, İngiltere 1 milyar 229 milyon dolarlık taleple ikinci ve Amerika Birleşik Devletleri 1 milyar 18 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Irak ve İtalya izledi.

Eskinazi; "İhracatçı kredi taahhütlerini yerine getirmek için zorunlu ihracat yapıyor"

İhracatçıların kredi taahhütlerini yerine getirmek için ihracat yapmak zorunda oldukları bir süreci yaşadıklarını dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, rekabetçiliklerini kaybettiklerini, zaman zaman zararına ihracat yapmak durumunda kaldıklarını paylaştı.

2024 yılına girerken son çeyrekten daha umutlu olduklarını hatırlatan Eskinazi, "Mevcut konjonktürde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2025 yılında da benzer bir tablo öngörüyoruz. Orta Vadeli Programa göre döviz kurlarındaki artış 2025 yılında da enflasyon rakamlarının altında kalacak görünüyor. TCMB'nın ihracatçıdan aldığı döviz kurundaki yüzde 2'lik farkın yüzde 5'e çıkarılması durumunda ihracatçı bir nebze rahatlayabilir" diye konuştu. - İZMİR