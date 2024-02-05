EGİAD Başkanı: Depremin yaralarını sarmalıyız

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 11 ilde yıkıcı etkiye sebep olan 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Yelkenbiçer, "Depremin hem manevi hem maddi yaralarını sarmalıyız. Bölgemizin yeniden ayağa kalkması için finans kuruluşlarının desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine ihtiyaç var" dedi.

6 Şubat depreminin 1'inci yıl dönümünde açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 11 kentte toplam 13,5 milyon kişinin doğrudan etkilendiği afetin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini hatırlatarak, "Yüz binlerce bina yıkılmış, hasar ve kayıplar madden ve manen ülkenin canını acıtarak hem manevi hem maddi büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bu deprem kurtarma ve çabuk organize olma konusunda şartlarımızı sorgulamamıza neden olmuştur. Giden canlara üzülürken, daha çabuk nasıl organize olabilirdik sorusunu gündeme getirmiştir" diye konuştu.

"İstihdam ve üretimde büyük kayıplar yaşandı"

Deprem bölgesinin ülke ekonomisinin önemli bir can damarı olduğunu da hatırlatan Yelkenbiçer, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için finans kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek; "Depremin ardından geçen bir yılda istihdam ve üretimde büyük kayıplar yaşandı. Evlerin, işletmelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Hayatın tekrar başlaması için firmaların çarklarının dönmesi, iş gücü eksikliğinin giderilmesi, altyapı ve finansmana erişim sorunlarının giderilmesi çok önemli başlıklar. Özetle, bölgemizin yeniden ayağa kalkması için finans kuruluşlarının desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine ihtiyaç var. Bu düzenlemeler, depremin ilk dönemlerinden bu yana devam eden nitelikli istihdam sorununun çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR