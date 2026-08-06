Ege'nin İtalya İhracatı Rekor Kırdı

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren ihracatçılar, Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik avantajıyla son aylarda İtalya pazarında önemli büyüme yakaladı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm ve Avrupa pazarına yakın güvenilir üretim merkezlerine olan talep, Ege Bölgesi'nin İtalya'ya olan ihracatına ivme kazandırdı.

Bölgenin İtalya'ya ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 145 milyon dolara ulaştı. Böylece İtalya, haziranda 143,4 milyon dolar ihracat yapılan Almanya'yı geride bırakarak aylık bazda bölgeden en fazla dış satım yapılan ülke oldu.

İtalya'ya ihracat artışı temmuzda da devam etti. Bölgenin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 109 milyon 146 bin dolara çıktı.

Ege Bölgesi'nden yılın 7 ayında İtalya'ya yapılan ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 850 milyon 78 bin dolara ulaştı.

Egeli firmalar, kalite ve yenilikçilikte Avrupa ile rekabet ediyor

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, AA muhabirine, İtalyan ve Türk şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına çalışma yürüttüklerini söyledi.

İki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın rekabet açısından önemli avantaj oluşturduğunu belirten Alba, "Jeopolitik gerilimlerin arttığı ve tedarik zincirlerinin giderek daha kırılgan hale geldiği uluslararası bir ortamda İtalyan şirketleri pazarlarına yakın ve güvenilir iş ortakları aramaktadır. Türk şirketleri kalite, üretim teknolojileri ve Avrupa pazarının talep ettiği standartlara uyum sağlama konusunda önemli yatırımlar yaptı. Ege Bölgesi'ndeki birçok firma kalite ve yenilikçilik açısından Avrupa ürünleriyle doğrudan rekabet edebilecek ürünler ihraç ediyor. Bir diğer önemli unsur ise Ege Bölgesi'nin gelişmiş sanayi ekosistemidir. İzmir Limanı gibi verimli limanlara sahip olması, güçlü girişimcilik kültürü ve Avrupa ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler, Ege'yi öne çıkaran temel avantajlardandır." diye konuştu.

Alba, ekonomik verilerin bu durumu desteklediğini, bölgeden İtalya'ya aylık bazda kaydedilen yüzde 72'lik ihracat artışının bunun en somut göstergesi olduğunu bildirdi.

"İki liderimiz arasındaki sıcak iletişim iki ülke arasındaki alışverişi teşvik ediyor"

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin ve ihracatın önümüzdeki dönemde de artışını sürdüreceğini öngördüğünü aktaran Alba, şunları kaydetti:

"Önemli olan nokta Türkiye ile İtalya arasındaki ticaretin artışı iki üretim sisteminin arasındaki bir rekabet olarak görülmesinden öte birbirini tamamlayan iki ekonominin bir işbirliği olarak görülmesi. İtalya teknoloji, tasarım ve sanayi know-how'ını beraberinde getiriyor. Türkiye ise üretim kapasitesi, esnekliği ve stratejik bir konumu ile güçlü bir ihraç odaklılığı sunuyor. Bununla birlikte uluslararası pazarlarda giderek daha entegre ve rekabetçi tedarik zincirleri kurabileceğimize inanıyoruz. İki liderimizin birlikte bu kadar yakın olmasının ticari faaliyetlerde olumlu bir etki olduğuna kesinlikle katılıyorum. Kültürlerin birbirine bu kadar benzemesi ve yakın olması da kesinlikle önemli bir faktör. İki liderimiz arasındaki sıcak iletişim iki ülke arasındaki alışverişi teşvik ediyor."

Alba, makine, otomotiv, mobilya, yenilenebilir enerji ve yan sanayi başta olmak üzere birçok alanda İtalyan ve Türk şirketleri arasında köklü işbirliklerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA