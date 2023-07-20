Edremit Zeytinyağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ali Çandır, Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenen 13'üncü ürün olduğunu açıkladı. Edremit zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 13'üncü ürün oldu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ali Çandır, Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenen 13'üncü ürün olduğunu açıkladı.

TOBB, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye'nin tüm bölgelerinde oda ve borsalar, kalkınma ajansları gibi kurumlarla iş birliğiyle 11 yıldır düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ve hem yurtiçi hem Avrupa Birliği nezdinde 'coğrafi işaret tescili' konusundaki çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin bir ürünü daha Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edremit zeytinyağının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 13'üncü ürün olduğunu belirterek, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i, yönetim kurulunu, meclis üyeleri ve tüm emek verenleri kutladı.

Edremit Ticaret Odası'nın 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nda coğrafi işaret tescilini aldığı Edremit zeytinyağı, Balıkesir'in Edremit ilçesini de içine alan kuzeyde Kaz Dağları, batıda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Edremit ilçesi sınırında bulunan ve Çanakkale-Balıkesir il sınırı kesişme noktasını da teşkil eden Mıhlı Çayı, doğuda Havran ilçesi dahil olmak üzere yine Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesi sınırlarıyla çevreli alanda, Ayvalık çeşidi zeytinlerden üretilen natürel sızma zeytinyağı. Coğrafi işaret tescili belgesindeki bilgilere göre, Edremit zeytinyağında alfa tokoferol miktarı en az 150 mg/kg. Burun ve geniz yoluyla hissedilen meyvemsilik özelliklerinden (çağla badem, golden elma, vanilya, çiçekler, muz kabuğu, çimen, yeşil, yeşil meyvemsi, fındık, taze ceviz, olgun meyvemsi, yumuşak meyvemsi, enginar, domates) en az biri veya birden fazlası aynı numunede mutlaka bulunabilmekte, düşük veya orta şiddette hissedilmektedir.