Edremit Yeşil Çizik Zeytini AB Tescili İçin İlk Aşamayı Geçti

Kuzey Ege'de, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Edremit Körfezi'nde üretilen yeşil çizik zeytinin Avrupa Birliği (AB) tescili yolunda önemli bir aşamayı geçmesi bölgede sevinçle karşılandı. Edremit Ticaret Odası'nın AB'ye yaptığı coğrafi işaret başvurusunun inceleme süreci tamamlanarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Ürünün AB tescilinin yapılması halinde Edremit yeşil çizik zeytini dünya çapında marka değeri kazanacak.

Kuzey Ege'de, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Edremit Körfezi'nde üretilen yeşil çizik zeytinin Avrupa Birliği (AB) tescili yolunda önemli bir aşamayı geçmesi bölgede sevinçle karşılandı.

Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden oluşan körfez bölgesinde 10 milyondan fazla zeytin ağacı bulunuyor.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi ile ihracatında önemli bir yere sahip olan Edremit Körfezi'nde yetiştirilen ürünlerin son yıllarda dünya çapında marka değeri artıyor.

Bölgede üretilen Edremit zeytinyağına AB tescili kazandırılmasının ardından Edremit yeşil çizik zeytini de Avrupa Birliği Tarım Komisyonundan coğrafi işaret alma yolunda ilk aşamayı geçti.

Edremit Ticaret Odasının 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla AB'ye yaptığı coğrafi işaret başvurusunun inceleme süreci tamamlanarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. 3 aylık askı süreci tamamlanıp ürünün AB tescilinin yapılması halinde Edremit yeşil çizik zeytini dünya çapında marka değeri kazanacak.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Genel Müdürlüğünden Edremit adına güzel bir haber daha aldıklarını söyledi.

Çetin, Edremit zeytinyağının AB tescilinin ardından Edremit yeşil çizik zeytini için AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık askı sürecinin başladığını dile getirdi.

2018 yılından bu yana süren maceranın sonunda Edremit Körfezi'nde üretilen yeşil çizik zeytinin AB'den coğrafi işaret onayı da alacağına inandığını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Bu tabii ki bizim için Edremit için ve Kuzey Ege için Türkiye için çok önemli ve kıymetli bir konu. Edremit Körfezi aslında Edremit ve Ayvalık zeytin çeşitlerinin daha doğrusu aynı adla anılan zeytin çeşidinin hakim olduğu bir alan. Edremit, Ayvalık zeytini çok kıymetli bir ürün. Dünyanın en önemli havzalarından biri zeytin anlamında. Toskana, Girit ve Edremit Körfezi dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağların yetiştiği bölge. Bu anlamda da bu kaliteyi 3 ay sonra AB tescillemiş olacak."

Ayvalık'tan Küçükkuyu'ya kadar uzanan ve Havran'ı da içine alan bölgede Edremit yeşil çizik zeytininin tescil işlemleri ve kontrolünün Ticaret Odası tarafından kendilerine ait olacağını bildiren Çetin, bu gelişmenin Türk çiftçisine, Edremit Körfezi çiftçisine, üreticilere, zeytinyağı markası sahiplerine, zeytin ve zeytinyağı sevenlere hayırlı olmasını diledi.

"Kazdağları'ndan gelen poyraz ve Ege Denizi'nin iyotu zeytine farklı bir tat katıyor"

Edremit'te bir zeytin işleme tesisinin genel koordinatörü ziraat mühendisi Murat Küçükçakır da Edremit yeşil çizik zeytininin iki şartı sağladığı takdirde coğrafi işaret alabildiğine dikkati çekti.

Bunlardan birinin Edremit yağlık zeytininden üretilmesi, diğerinin ise Edremit Körfezi'ni oluşturan bölgeden elde edilmesi olduğunu aktaran Küçükçakır, şöyle konuştu:

"Özellikle Edremit yağlık zeytini ya da Ayvalık çeşidi denilen zeytin de kendi içinde çok özellikleri olan bir ürün. Yüksek yağ kalitesi içerdiği için yağ lezzeti yüksek olduğu için buradaki zeytinde de çok farklı bir lezzetİ var. Tabii bu lezzeti sadece çeşit sağlamıyor. Kazdağları'ndan gelen bol oksijenli poyraz ve Ege Denizi'nden gelen iyot bu zeytine farklı bir tat ve farklı bir özellik katıyor. Ayrıca çizik zeytinde en büyük özellik ağzımıza aldığımız zaman çekirdeğinden de kolay sıyrılabilmesi gerekiyor. Bütün bu tüm özellikleri bu çeşidimiz sağlıyor."

Küçükçakır, Edremit çizik zeytini olarak pazarlanabilmesi için bu bölgede, bu çeşitten üretilmiş ve kontrol mekanizmasından geçmiş olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul'dan Edremit'e tatil için gelen Sakine Özdemir ise yeşil çizik zeytinin çok güzel bir ürün olduğunu ifade ederek, "Daha önce yeşil zeytini bu kadar lezzetli hiç yememiştim. Aroması, ağızda bıraktığı tat çok güzel. Harika. Kesinlikle tavsiye ederim." dedi.