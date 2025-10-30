Edirne ve Burgas Arasında Gastronomi İş Birliği Protokolü İmzalandı

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Bulgaristan'ın Burgas Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentteki Gastro Akademi Eğitim Mutfağı'nda eğitim alan aşçı adaylarına, Burgas'daki restoran ve otellerde istihdam imkanı açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ETSO tarafından geçen yılın şubat ayında 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle kursiyerler aşçı yardımcılığı eğitimleri almaya başladı. Kentte 2 yıldır sürdürülen proje kapsamında, Bulgaristan'ın Burgas Ticaret ve Sanayi Odası'yla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Gastro Akademi Mutfağı'nda eğitimlerini tamamlayan aşçı adaylarının, Burgaz şehrindeki restoran ve otellerde istihdam edilmesi planlandı.

İŞ BİRLİĞİ İMZALARI ATILDI

ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Burgas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov ve iki ülke odalarının temsilcileri katıldı.

'BURGAS'DAKİ OTEL VE RESTORANLARDA İSTİHDAM İMKANI BULACAKLAR'

ETSO Başkanı Sezai Irmak, bölge insanı ve iş dünyası adına son derece önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Burgas Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü, sadece iki kurum arasında imzalanan bir belge olmanın ötesinde; Edirne ile Burgas arasında kurulan dostluk, dayanışma ve ortak kalkınma köprüsünün somut bir ifadesidir. Bu protokol kapsamında, odamız bünyesinde faaliyet gösteren Gastro Akademi Eğitim Mutfağı aracılığıyla katılımcılara mutfak ve servis alanlarında mesleki eğitimler verilecektir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Bulgaristan'ın Burgas bölgesinde faaliyet gösteren restoran ve otellerde istihdam imkanı bulacaklardır. Bu iş birliği katılımcılarımıza uluslararası düzeyde mesleki deneyim kazandırmanın yanı sıra bölgemiz ile Burgas arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri de daha da güçlendirecektir" dedi.

'PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Burgas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirkov, daha çok ses getirecek projelere imza atacaklarını söyleyerek, "Bu proje mutfak alanında örnek olacak. Kendim ve ekibim adına burada bulunmaktan, böyle bir projenin parçası olmaktan bir kez daha büyük onur duyduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise ajans olarak hem Edirne'de merkezde hem de Trakya'nın farklı illerinde Trakya'nın gastronomisini büyütme, geliştirme, zenginliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Şahin, "Bulgaristan komşu ilimiz, kardeş ülkemiz. Bu projeyle de Burgas'la beraber orada hem Türk nüfusuna hem de turizm açısından gelenlere hizmet verme noktasında yardımcı olacağız. İnşallah bu başlangıç olur. Biz de Kalkınma Ajansı olarak yaptığımız bu projelerin hem genele hizmet etmesi hem de bölge ülkelere Burgas gibi illerimizde birlikte yürütülmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNİN ARTMASI GEREKİYOR'

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise Trakya'nın çok geniş ve önemli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, "Başkonsolosluğumuza her sene yaz sezonunun başlangıcında Bulgaristan'daki tatil yerlerinde, otelcilik alanlarında çalışma talebiyle 1000'i aşkın böyle başvurular geliyor. Bugünkü iş birliği bunun karşılanması noktasında umuyorum ilk adım olacak ve umuyorum ki çok daha büyük bir alana yayılarak, daha büyük bölgesel projelere katkı sağlayacak. Trakya bölgesi çok önemli ve çok büyük bir bölge. Geliştirilmesi gereken bölge. İki ülkenin de bu bölge adına çalışması gerekiyor. Çok daha fazla iş birliğinin artması gerekiyor" dedi.

EĞİTİMLER OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Konuşmaların ardından taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında kursiyerler ocak ayında Gastro Akademi Mutfağı'nda eğitim alacak. Mart ayında sona erecek eğitimlerin ardından mayıs ayında yapılacak vize işlemleriyle birlikte aşçı adayları Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde otel ve restoranlarda çalışmaya başlayabilecek.