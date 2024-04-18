Düzce'de konut satışı Mart ayında düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir önceki yıla göre konut satışı Mart ayında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2024 yılı Mart ayında Düzce'de 508 konut satıldı. Geçen yıl ise Düzce'de 604 konutun satıldığı bu yıl konut satışının düştüğü görüldü. - DÜZCE