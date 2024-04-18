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Düzce'de konut satışı Mart ayında düştü

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Düzce'de bir önceki yıla göre konut satışı Mart ayında düştü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mart ayında Düzce'de 508 konut satıldı. Geçen yıl ise Düzce'de 604 konutun satıldığı bu yıl konut satışının düştüğü görüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir önceki yıla göre konut satışı Mart ayında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2024 yılı Mart ayında Düzce'de 508 konut satıldı. Geçen yıl ise Düzce'de 604 konutun satıldığı bu yıl konut satışının düştüğü görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Düzce Ekonomi Güncel Haberler

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