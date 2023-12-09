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Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

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Dünyanın en zengin ailelerinin sıralamasında listenin zirvesinde Birleşik Arap Emirliği Kraliyet Ailesi yer aldı. Nahyan Ailesi 305 milyar dolarlık servetiyle rakiplerine açık ara fark attı. İşte dünyanın en zengin aileleri...

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. Bloomberg'in yıllık zenginler sıralamasında dikkat çeken isimler yer aldı. Listenin ilk sırasında Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir aile yer aldı. Birleşik Arap Emirliği'ni yöneten Kraliyet ailesi 305 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı.

İşte dünyanın en zengin 10 ailesi:

10. REUTER AİLESİ

  • Şirket: Thomson Reuters
  • Sektör: Medya
  • Ülke: Kanada
  • Varlık: 71,1 milyar dolar
  • Nesil: 3

9. WERTHEİMER AİLESİ

  • Şirket: Chanel
  • Sektör: Lüks marka
  • Ülke: Fransa
  • Varlık: 89,6 milyar dolar
  • Nesil: 3

8. AMBANİ AİLESİ

  • Şirket: Reliance
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Hindistan
  • Varlık: 89,9 milyar dolar
  • Nesil: 3

7. SUUD AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Suudi Arabistan
  • Varlık: 112 milyar dolar
  • Nesil: 3

6. KOCH AİLESİ

  • Şirket: Koch
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 127,3 milyar dolar
  • Nesil: 3

5. EL SANİ AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Katar
  • Varlık: 133 milyar dolar
  • Nesil: 8

4. MARS AİLESİ

  • Şirket: Mars
  • Sektör: Şekerleme
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 141,9 milyar dolar
  • Nesil: 5

3. HERMES AİLESİ

  • Şirket: Hermes
  • Sektör: Lüks marka
  • Ülke: Fransa
  • Varlık: 150,9 milyar dolar
  • Nesil:6

2. WALTON AİLESİ

  • Şirket: Walmart
  • Sektör: Perakende
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 259,7 milyar dolar
  • Nesil: 3

1. NAHYAN AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet Ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Birleşik Arap Emirliği
  • Varlık: 305 milyar dolar
  • Nesil: 3
Mesut Şahin
Mesut Şahin
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