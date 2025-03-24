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Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor
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İnovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan World Marketing Summit 2025, modern pazarlamanın öncüsü Prof. Dr. Philip Kotler'in liderliğinde 18 Nisan 2025'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan "Yılın En Başarılı" marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleri "www.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms" sayfasından alınabilir.

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

World Marketing Summit 2025'in detaylı programı:

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

  • Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı
  • Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO'su

09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

  • Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka Uzmanı
  • Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü
  • Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı
  • Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor

11.00 – 11.30 Kahve Molası

11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

  • Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

  • Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı
  • Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı
  • Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı
  • Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü
  • Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 15.00 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama

15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler

  • Moderatör : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su
  • Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı
  • Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı
  • Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO'su

Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor

16.00 – 16.30 Kahve Molası

16.30 – 18.00 "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" Ödül Töreni

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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