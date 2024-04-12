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Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı Türk Firmalarına Fırsatlar Sunacak

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Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı kapsamında yapılacak yatırımların Türk firmalarına büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.

Aydın, Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her yıl kamu hizmetlerinin değerlendirildiği ve denetlendiği etkinlikte Türkiye'de uygulanan modele ilişkin deneyim ve örnekleri paylaştığını bildirdi.

Aydın, Dubai ve benzer programları uygulayan Suudi Arabistan'ın, yatırımcılara cazip imkanlar tanıdığını kaydetti.

Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı kapsamında hayata geçirilecek yatırımlara dikkati çeken Aydın, "Şirketlerin koydukları hedeflere ulaşmak ve yatırım planlarını gerçekleştirmek için özel sektör finansmanının daha etkin ve verimli şekilde yatırımlara yönlendirilmesi, bir anlamda çekilmesi en önemli başlığı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Dubai'de kamu hizmetinin kalitesini artırmak ve daha dirençli, sürdürülebilir, yeşil kentler için yapılan çalışmaların, Türkiye yerel yönetimleri için büyük bir örnek olabileceğini dile getirdi.

Geçen yıl yaşanan depreme değinen Aydın, yerel düzeyde dirençli şehirlerin öneminin arttığına vurgu yaptı.

"Dirençli Şehirler Mükemmellik Programı" üzerinde çalıştıklarını kaydeden Aydın, "Tüm kentlerin gelecek trendlerle uyumlu bir şekilde hizmet kalitesini artırması ve işbirliği imkanları ile yatırımlar için yeni finansman kaynakları yaratması mümkün gözüküyor." ifadesini kullandı.

Aydın, "Yerel düzeyde yeni bir yaklaşımla yatırımcılara fırsatlar sunacak, kamu hizmetlerine yeni kaynaklar çekecek ve tüm çalışmaları 'kamu hizmet kalitesi' perspektifinden değerlendirecek 'Dirençli Şehirler Mükemmellik Programı'nın önümüzdeki dönemde değerlendirilmesi gerekir" önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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