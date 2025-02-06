DSO, Avrupa Birliği perspektifinde 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm' çalıştayı düzenledi

Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, DSO Bilişim Komisyonu ortaklığı, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen Avrupa Birliği Perspektifinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Çalıştay, Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Dijital Geçiş" hedefleri doğrultusunda, Denizli sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlendi. Etkinliğe, Denizli'deki sanayiciler, bilişim sektörü temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmaları, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Kasapoğlu ve Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger tarafından yapıldı. Konuşmacılar, çalıştayın önemine vurgu yaparak, dijital ve yeşil dönüşümün Denizli sanayisi için taşıdığı fırsatlara dikkat çektiler.

"Sürdürülebilir sanayi ekosistemi inşa etmeliyiz"

Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin sanayi stratejisi çerçevesinde de dijital ve yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, "Denizli, tekstil, metal ve makine gibi kimi sektörlerde köklü bir geçmişe sahip. Ancak, bu mirası geleceğe taşımak için değişime ayak uydurmamız ve sanayimizi daha verimli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, dönüşüm sürecinin yalnızca büyük sanayi kuruluşları için değil, tüm firmalarımız için erişilebilir ve yönetilebilir olması kritik önem taşıyor. Değişim, yalnızca teknolojiye entegre olmakla sınırlı değil, aynı zamanda doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve insana değer katan bir sanayi ekosistemi inşa etmek anlamına da geliyor" dedi.

"Dönüşümü yönetenler arasında yer almak istiyoruz"

Teknokentlerle iş birliğini artırma konusunda, yerel yazılım firmalarını sanayi ile daha fazla entegre etme konusunda birlikte hareket edildiğine dikkat çeken Başkan Kasapoğlu, "Sanayimizin tüm zorluklarına rağmen, dijital ve yeşil dönüşüm konularının ikincil bir mesele olmadığını hep birlikte göstermemiz gerekiyor. Bugün burada geliştireceğimiz fikirlerin, atacağımız adımların, Denizli sanayisinin geleceğini şekillendireceğine inanıyorum. Gecikmesiyle ünlü trenlere geçici ev sahipliği yapan bir ülke, bir şehir, bir Oda olmak istemiyoruz. Dönüşümü yönetenler arasında yer almaya devam etmek için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Organizasyona katkı sağlayanlara teşekkürlerini sunan Kasapoğlu, "Bu çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan AB Türkiye Delegasyonuna, Bilişim Komisyonumuza, Odamız bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Bilgi Merkezimize, MEXT Teknoloji Merkezi'ne, değerli konuşmacımız Sayın İbrahim Tataroğlu'na, katılım gösteren tüm sanayicilerimize ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Avrupa Birliği perspektifinde sanayinin ikiz dönüşümü çok önemli"

DSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger, "AB'nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sürdürülebilirlik ve çevre temelinde başlattığı dönüşüm süreci, dijitalleşme gündemi ile paralel olarak devam etmektedir. Bir AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliği'ne sahip olan Türkiye, AB'nin ikiz dönüşüm çerçevesinde geçirdiği dönüşüm sürecini yakından takip etmek durumundadır" dedi.

Yeni iş yapma modelleri üzerinden yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunun kapsamlı şekilde ele alındığı ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Özdülger, "Odamız stratejik planı doğrultusunda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında sizlerin de bildiği gibi uzun zamandır önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarımıza Bilişim Komisyonu'nun da katkılarıyla Türkiye'de KOBİ'lerin ve işletmelerin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ile bugün hem önemli bilgileri alacağız hem de yuvarlak masalarda ihtiyaçlarımızı ve çözümlerimizi konuşuyor olacağız. Sorumlu üretim, akıllı üretim tekniklerini gerçekleştirirken Avrupa Yeşil Mutabakatının ve yeşil dönüşüm prensiplerinin beraberinde uygulanıyor olması çok kritik ve önemli. Dolayısıyla bugünkü çalıştayımızda aslında işletmelerimizin bu yolculuğunu hızlandırabilmek, Denizlili sanayicilerimizin dijital dönüşüm alanında atacağı adımları belirleyebilmek için böyle bir etkinliği tasarlamış bulunuyoruz. Bu çalıştaydan sonra aslında Denizli sanayisinin dijitalleşmesiyle ilgili bir fotoğrafını çekmiş olacağız. ve burada bundan sonraki süreçte iş birliklerimizi ve yeni üreteceğimiz projelerin de zeminini hazırlıyor olacağız" diye konuştu.

Üretimde yapay zeka ve geleceğin fabrikaları

Açılış konuşmalarının ardından, etkinliğin konuk konuşmacısı Koç Digital Endüstri Lideri İbrahim Tataroğlu, "Üretimde Yapay Zeka ve Geleceğin Fabrikaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, gelişen teknolojileri salondakilerle paylaştı. Dijital dönüşümün sanayinin geleceğinde önemli bir yer tuttuğunu, bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Tataroğlu, aynı zamanda, dijital ikizler, yapay zeka ve IOT teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunun öneminden bahsetti.

Toplantının genel katılıma açık olan bölümü, MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Dönüşüm Lideri Ömer Cinpir'in sunumuyla sona erdi. Cinpir, Dijital ve Yeşil Dönüşümde Finansmana Erişim Fırsatlarını katılımcılarla paylaşarak, süreç yönetimine dair önemli bilgiler aktardı. Sunumların ardından çalıştay düzenine geçildi. "Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" ve "Dijital Dönüşüm Çalıştayı" olmak üzere iki ana oturum gerçekleştirildi. "Sanayide İkiz Dönüşümü Başarılı Kılmanın Yolu Nedir?" sorusuna yanıt aradığımız çalıştayın moderasyonunu MEXT Teknoloji Merkezi yürüttü.

MEXT Teknoloji Merkezi Sürdürülebilirlik Yöneticisi Yusuf Turhan, "Sanayide Yeşil Dönüşümü Yönetmek" konulu bir sunum yaptı, arından katılımcıların aktif katılımıyla sanayide yeşil dönüşümün önemi, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Dijital Dönüşüm Çalıştayı'nda ise, sanayide dijital dönüşümün önemi, akıllı fabrikalar, Endüstri 4.0 ve diğer ilgili konular ele alındı. Dijital ve yeşil dönüşüme ilişkin yenilikçi fikirler görüşüldü ve her bir masanın özgün katkıları birer sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştay, kapanış konuşmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Çalıştayın sonunda katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu önemli organizasyon için tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. - DENİZLİ