Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı: Bu Yıl Balıkçılıkta Kısır Döngü Var

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, av sezonunda bu yıl kısır döngü olduğunu belirterek, "Palamudun olmayışı istavritin son zamanlarda yani bu günlerde biraz daha canlı oluşu birazcık kurtardı diyelim çok da tatmin edici değil" dedi.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 2023-2024 balıkçılık av sezonunu değerlendirdi. Sezon başında palamut avcılığının az olmasının balıkçılığı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Mutlu, "Şu anda her ne kadar istavrit avı var ise sezon başında palamut ve istavrit avcılığının olmayışı balıkçılarımızı bayağı etkiledi. Daha sonrasında başlayacak olan hamsi vardı hamside de aslında piyasa anlamında istenilen verimi alamadığımızı düşünüyorum. Hamsi bol hamsi bol söylentiyle bu işler olmuyor zaten. Balıkçılığın bir nebze kurtulmasında iş anlamında dökme hamsinin olması yani fabrikalara verilen hamsiden dolayı birazcık balıkçı kendini toparladı ve daha sonra da yurt dışında Gürcistan olmak üzere buralarda tekneler kısmetini aramaya çalışıyorlar. Bana soracak olursan kısır döngüydü bu yıl. Palamudun olmayışı istavritin son zamanlarda yani bu günlerde biraz daha canlı oluşu birazcık kurtardı diyelim çok da tatmin edici değil. Yüzdeye vursak yüzde elli bile olmaz. Bir kısım tekne kendini kurtardı diğerleri bana göre zor durumda" şeklinde konuştu.

"Bırakan tekneler var"

Sezonun bitmesine yaklaşık 2 ay kalmasına rağmen denizlerde balığın olmayışı nedeniyle bazı teknelerin paydos verdiğini kaydeden Mutlu, "Bırakan tekneler var. Şu anda çalışan tekneler var ama çalışan teknelerde 20-30-50 kasa ile kendini tatmin eden değil. Hopa'da bir grup arkadaşımız evinin önünde Çarşıbaşı'nda birkaç tekne, Fatsa'da, Perşembe'de, Sinop'ta birkaç tekne. İstavrit avcılığı var ama bizim gırgır avcılığının istenilen verimde değil bir kısmı da bıraktı desem yeridir" diye konuştu.

"Hamsinin Gürcistan'a ya da diğer yerlere gitmesinde en büyük etken iklimsel olay"

Türkiye içerisindeki balıkçılıkta son yıllara göre bir azalma olduğunu vurgulayan Mutlu, "Aşırı avcılık, aşırı avcılık deniliyor. İklimler böyle gittiği sürece ısınma böyle gittiği sürece balığın göçünü zaten ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde balığı resmen gönderiyoruz. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Aşırı avcılığın payı var mıdır? Yüzde ise yüzde 10'u da aşırı avcılıktır ama bunu yüzde yüz aşırı avcılığa bağlamakta yanlış olur. İklimlerin çok büyük etkeni var. Hamsinin Gürcistan'a ya da diğer yerlere gitmesinde en büyük etken iklimsel olay. Günde ortalama 12-15 mil yol gidiyor o da gündüz avcılığı yapmadığımız halde. Demek bir daha yapsak belki 20-30 mil gidecek ve çok çabuk bizim bölge sınırlarımızı terk etmiş olacak bu da balıkçılığın azalmasına neden oluyor. İklimsel ve diğer faktörler önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON