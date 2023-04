'Doğal gazımıza kavuştuk' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de petrol için verdi

Adana'da Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantı ile katıldı.

"DOĞRU OLURSANIZ ÖNÜNE FIRSATLAR ÇIKIYOR"

Türkiye'nin kendi doğal gazını çıkarmaya başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken petrol açıklaması geldi. Çok yakın zamanda Türkiye'nin kendi petrolüne de kavuşacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Eğer bugün, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız, Allah da önünüzde nice yollar açıyor, önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor.

"KENDİ PETROLÜMÜZE KAVUŞACAĞIMIZ GÜNLERİ DE GÖRECEĞİZ"

İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte, inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla 'hemen şimdi' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin, bu gayretimizi gördüğünden ve vakti, saati, yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs'ın, Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum.

"MİLLETİMİZ ALTYAPI OLMADAN ÜRETİM OLMAYACAĞINI BİLİYOR"

Birileri varsın 'Yolları-köprüleri mi yiyeceğiz?' desin. Birileri varsın 'İHA-SİHA bizi mi doyuracak?' desin. Birileri varsın 'İnşaatla kalkınma mı olur?' desin. Milletimiz, yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin, onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam, yani iş ve aş ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz, 21 yıldır bunun için bize hep destek verdi."