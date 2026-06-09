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Diyarbakır'dan Ankara'ya önemli ziyaret: Başkanlardan kamu bankalarına finans çağrısı

Diyarbakır'dan Ankara'ya önemli ziyaret: Başkanlardan kamu bankalarına finans çağrısı
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Diyarbakır TSO, Ticaret Borsası ve OSB başkanları, reel sektörün finansmana erişimi ve bölgesel yatırımların desteklenmesi için Ankara'da Halkbank ve VakıfBank genel müdürleriyle görüştü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, reel sektörün finansmana erişimi ve bölgesel yatırımların desteklenmesi amacıyla Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı'nın da içerisinde yer aldığı heyet, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmelerde, sanayicilerin ve yatırımcıların finansmana erişiminde yaşanan sorunlar, üretim ve yatırım süreçlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklar ile reel sektörün beklentileri gündeme taşındı. Bölge ekonomisinin büyümesi açısından kritik öneme sahip kredi imkanları, yatırım destekleri ve finansman modelleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantılarda ayrıca Diyarbakır ve bölge sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi, istihdamın güçlendirilmesi ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin hayati önemde olduğunu belirterek, özellikle yatırımcılar ve sanayiciler için uygun koşullu kredi imkanlarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, kamu bankalarının reel sektöre daha güçlü destek vermesinin bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını, yeni yatırımların önünü açacağını ve ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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